Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

  • 29 авг 2025 | 19:06
  • 181
  • 0
Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

Българският фигурист Александър Златков няма да се включи в олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин (Китай), която ще се състои от 18 до 21 септември. Решението е взето заради липсата на достатъчно време за подготовка и изработване на новите му състезателни програми на необходимото високо ниво.

Златков вече гледа към Европейското и Световното първенство през следващата година. Основен фокус в подготовката му ще бъде овладяването на троен аксел и четворни скокове - елементи, без които е трудно да се поддържа конкурентност в световния елит, обявиха от щаба му.

Така България ще остане само с една олимпийска квота във фигурното пързаляне за Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026 година. Тя принадлежи на Александра Фейгин, която си я извоюва по време на Световното първенство в Бостън през месец май. Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще бъде единственият роден представител в този спорт на Олимпиадата.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Танцовата ни двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев с международен дебют

Танцовата ни двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев с международен дебют

  • 28 авг 2025 | 13:30
  • 548
  • 1
Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

  • 25 авг 2025 | 18:32
  • 1265
  • 0
Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон

Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон

  • 24 авг 2025 | 15:36
  • 1081
  • 0
Двама норвежки ски скачачи бяха наказани за по 3 месеца

Двама норвежки ски скачачи бяха наказани за по 3 месеца

  • 23 авг 2025 | 15:26
  • 1550
  • 1
Южна Корея приема Азиатските зимни игри през 2029?

Южна Корея приема Азиатските зимни игри през 2029?

  • 22 авг 2025 | 20:06
  • 1836
  • 0
Милена Тодорова и Благой Тодев бяха най-бързи в спринта за Балканската купа по летен биатлон в Банско

Милена Тодорова и Благой Тодев бяха най-бързи в спринта за Балканската купа по летен биатлон в Банско

  • 22 авг 2025 | 14:33
  • 1054
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 46788
  • 170
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 82639
  • 108
Ботев (Враца) 0:0 Черно море

Ботев (Враца) 0:0 Черно море

  • 29 авг 2025 | 19:44
  • 2932
  • 2
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 10293
  • 6
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 13164
  • 41
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 28004
  • 49