Александра Фейгин получи плакет от инвеститора на комплекс “СамЕлион“ в Самоков Петър Георгиев

Фигуристката Александра Фейгин получи плакет от инвеститора на комплекс “СамЕлион“ в Самоков Петър Георгиев с пожелания за достигане на световни върхове, съобщиха от комплекса за БТА. Най-добрата българска състезателка е била на посещение в планинския град заедно със своя треньор Ина Лутай.

По време на визитата двете съобщиха, че преди важните състезания, които им предстоят, са имали нужда от място като комплекса в Самоков.

През почивните дни най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели титлата при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възрасти, което се състоя в Зимния дворец в София.