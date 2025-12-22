Популярни
Александра Фейгин получи плакет от инвеститора на комплекс “СамЕлион“ в Самоков Петър Георгиев

  • 22 дек 2025 | 14:19
  • 336
  • 1
Александра Фейгин получи плакет от инвеститора на комплекс “СамЕлион“ в Самоков Петър Георгиев

Фигуристката Александра Фейгин получи плакет от инвеститора на комплекс “СамЕлион“ в Самоков Петър Георгиев с пожелания за достигане на световни върхове, съобщиха от комплекса за БТА. Най-добрата българска състезателка е била на посещение в планинския град заедно със своя треньор Ина Лутай.

По време на визитата двете съобщиха, че преди важните състезания, които им предстоят, са имали нужда от място като комплекса в Самоков.

През почивните дни най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели титлата при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възрасти, което се състоя в Зимния дворец в София.

