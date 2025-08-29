Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Левандовски се завръща в националния отбор на Полша и отново ще бъде капитан

Левандовски се завръща в националния отбор на Полша и отново ще бъде капитан

  • 29 авг 2025 | 19:05
  • 308
  • 0
Левандовски се завръща в националния отбор на Полша и отново ще бъде капитан

Роберт Левандовски се завръща в националния отбор по футбол на Полша и отново ще бъде капитан. Нападателят имаше проблеми с предишния селекционер на тима и обяви, че няма да играе повече за "дружината", докато той е начело на тима, но бе повикан отново от неговия наследник Ян Урбан.

Полша ще играе световна квалификация срещу Нидерландия на 7 септември и срещу Финландия три дни по-късно.

"Да кажем, че започваме тренировъчен лагер с чисти сметки. Роберт Левандовски ще бъде капитан на нашия отбор", заяви Урбан. Футболистът на Барселона бе временно аут от националния отбор именно защото Михал Пробиеж му отне лентата преди мач през юни.

Финландия води в групата със седем точки, а Нидерландия и Полша имат по шест.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул – Арсенал: Може да спечелите чисто нов 65" 4K телевизор!

Ливърпул – Арсенал: Може да спечелите чисто нов 65" 4K телевизор!

  • 29 авг 2025 | 15:47
  • 4883
  • 11
Гарначо пристигна в Лондон, Челси и Ман Юнайтед оформиха документите по трансфера

Гарначо пристигна в Лондон, Челси и Ман Юнайтед оформиха документите по трансфера

  • 29 авг 2025 | 15:40
  • 2965
  • 2
Тухел не повика Белингам и Трент Александър-Арнолд за предстоящите световни квалификации

Тухел не повика Белингам и Трент Александър-Арнолд за предстоящите световни квалификации

  • 29 авг 2025 | 15:16
  • 1847
  • 8
Фиорентина, Кристъл Палас и Димитър Митов научиха съперниците си в Лигата на конференциите

Фиорентина, Кристъл Палас и Димитър Митов научиха съперниците си в Лигата на конференциите

  • 29 авг 2025 | 14:57
  • 4829
  • 0
Де ла Фуенте: Чакат ни много трудни мачове с България и Турция, Родри и Карвахал са най-добрите на позициите си

Де ла Фуенте: Чакат ни много трудни мачове с България и Турция, Родри и Карвахал са най-добрите на позициите си

  • 29 авг 2025 | 14:36
  • 3192
  • 1
Жребият в Лига Европа: трудни сблъсъци за фаворитите, Бетис ще гостува на Лудогорец

Жребият в Лига Европа: трудни сблъсъци за фаворитите, Бетис ще гостува на Лудогорец

  • 29 авг 2025 | 14:32
  • 10772
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 46783
  • 170
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 82632
  • 108
Ботев (Враца) 0:0 Черно море

Ботев (Враца) 0:0 Черно море

  • 29 авг 2025 | 19:44
  • 2926
  • 2
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 10281
  • 6
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 13158
  • 41
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 28001
  • 49