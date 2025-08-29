Левандовски се завръща в националния отбор на Полша и отново ще бъде капитан

Роберт Левандовски се завръща в националния отбор по футбол на Полша и отново ще бъде капитан. Нападателят имаше проблеми с предишния селекционер на тима и обяви, че няма да играе повече за "дружината", докато той е начело на тима, но бе повикан отново от неговия наследник Ян Урбан.

Полша ще играе световна квалификация срещу Нидерландия на 7 септември и срещу Финландия три дни по-късно.

"Да кажем, че започваме тренировъчен лагер с чисти сметки. Роберт Левандовски ще бъде капитан на нашия отбор", заяви Урбан. Футболистът на Барселона бе временно аут от националния отбор именно защото Михал Пробиеж му отне лентата преди мач през юни.

Финландия води в групата със седем точки, а Нидерландия и Полша имат по шест.

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21 Jerzy Brzęczek ogłosił listę powołanych na mecze kwalifikacji ME z Macedonią Północną i Armenią.



🔗 https://t.co/xTbJQrENEn pic.twitter.com/9PAF0za8Q2 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 29, 2025