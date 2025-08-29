Ергин Атаман с епично изказване за Шенгюн и Панатинайкос

Турция се нуждаеше от феноменалното представяне на Алперен Шенгюн, за да победи Чехия с 92:78 във втория кръг от квалификациите за ЕвроБаскет 2025.

Турският център бе само на една асистенция от петия трипъл-дабъл в историята на ЕвроБаскет. Шенгюн завърши мача с 23 точки, 12 борби и 9 асистенции за 28 минути игра.

Шенгюн на косъм от трипъл-дабъл, Турция се справи с Чехия

Селекционерът на Турция Ергин Атаман се изказа изключително ласкаво за звездата на Хюстън Рокетс и добави, че ако го имаше в състава на Панатинайкос, щеше да победи дори "Ракетите" от НБА.

"Видях в социалните мрежи, както в Съединените щати, така и в Европа, хората да пишат за моето изказване относно разликата между Евролигата и НБА. Дайте ми Алперен Шенгюн в Панатинайкос и ще победим Хюстън Рокетс", заяви Атаман.

