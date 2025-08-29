Лилия Георгиева: Нашите момичета постигнаха нещо голямо

Треньорът на националния ни отбор за кадетки до 16 г. Лилия Георгиева не скри удовлетворението си от класирането на тима в Дивизия А догодина. Нашите момичета спечелиха срещу Швейцария с 60:52 във втория полуфинал от европейското, Дивизия Б, което се провежда в Турция. По-късно днес от 20:30 часа те ще спорят с Литва във финала на турнира.

"Гордостта ми няма граници! Нашите момичета постигнаха нещо голямо – влизаме в Дивизия А!

Всяка една от тях вложи сърце, характер и дисциплина, следваше всяка задача и доказваше, че когато сме заедно, няма прегради.

Баскетболните националки до 16 години се завърнаха в елитната дивизия

Чака ни финал срещу Литва, но каквото и да се случи – вече написахме история.

Благодаря за доверието, машини!

Гордея се с вас!!!", написа Лилия Георгиева в социалните мрежи.

Снимка: ФИБА