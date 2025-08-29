Катарските атлети на подготвителен лагер в Япония преди Световното

Катарската федерация по лека атлетика организира тренировъчен лагер в Нарита, Япония, за да помогне на атлетите от националния отбор да се аклиматизират преди Световното първенство в Токио през септември.

В лагера участват част от атлетите и треньорският щаб, като се очаква към тях да се присъединят и други състезатели, след като покрият квалификационните нормативи.

Федерацията се стреми да осигури максимално представителство на събитието и да продължи успехите на Катар на световната сцена.

Участието на водещи имена като Абдерахман Самба, Амар Исмаил, Басем Хемейда, Ашраф Отман и Хатем Хамид вече е потвърдено. Още атлети се борят за квоти чрез участие в одобрени от Световната атлетика състезания в Европа.

Световното първенство ще се проведе в Токио от 13 до 21 септември 2025 г. и ще събере над 2000 атлети от около 200 държави от цял свят.