Олимпийският шампион Емануел Уанионий прибави още един диамантен трофей

Световният рекорд на Дейвид Рудиша на 800 метра от Игрите в Лондон през 2012 г. засега остава непокътнат, след като смелият опит за подобряването му на финала на Диамантената лига се оказа неуспешен. Въпреки това вечерта принадлежеше на олимпийския шампион Емануел Уанионий.

Кенийската звезда продължи доминантната си форма, като защити титлата си в Цюрих, изпреварвайки британеца Макс Бърджин в напрегнат фотофиниш.

Уанионий пресече финалната линия с време 1:42.37. Бърджин завърши втори за 1:42.42. Световният шампион от Канада Марко Ароп зае третото място с 1:42.57 – второто му най-бързо бягане за сезона.

Състезанието беше завладяващо от началото до края, като Бърджин притискаше Уанионий рамо до рамо по финалната права, а Ароп атакуваше също толкова силно отзад.

За момент изглеждаше, че Уанионий губи сили, а крачката му се скъси в последните 20 метра.

Но 21-годишният атлет събра последните си сили, за да удържи и да си осигури трета поредна корона от Диамантената лига, затвърждавайки репутацията си на наследник на Рудиша в дисциплината на две обиколки.