Себастиан Коу: Всички спортистки ще са преминали генетични тестове до Световното

  • 29 авг 2025 | 12:43
  • 358
  • 0
Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу е уверен, че всички спортистки на тазгодишното Световно първенство в Токио (Япония) ще са преминали генетични тестове. Крайният срок за това е 1 септември, но всички, които пристигнат за надпреварата от 13 до 21 септември, без да са били тествани, ще могат да завършат процеса в японската столица.

"Въпреки че по-голямата част от спортистите вече ще са били тествани, преди да стигнат до Токио, ако има атлети, които все още не са били тествани, ние имаме възможността да го направим в Токио. Но това в никакъв случай не е покана за федерациите-членки да чакат, докато стигнат до Токио", коментира Коу.

Световната атлетика одобри въвеждането на теста, за да се определи дали даден спортист биологично е жена, на заседание през март. Процесът на тестване обаче съвсем не е гладък.

Канадските спортисти трябваше да побързат да се явят отново на тестове, след като преди две седмици научиха, че тези, които са направили, не отговарят на изискванията на управляващия орган.

Французите трябваше да търсят състезания и лагери извън страната си, за да извършат еднократните тестове, след като бяха обявени за незаконни във Франция, а Коу заяви, че те ще бъдат тествани в лагер преди Токио. Коу каза още, че над 90% от всички жени спортистки, състезаващи се в Токио, вече са тествани.

"Докато стигнем до Токио, почти ще сме изпълнили мисията си. А тя беше много ясна - да тестваме по-голямата част от жените спортистки", обясни Себастиан Коу.

Въпреки че новото правило беше посрещнато с известни критики, Коу смята, че международната федерация по лека атлетика е получила огромна подкрепа за него.

