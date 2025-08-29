Популярни
Стърлинг разкри сериозността на контузията си след победата над Ортега

  • 29 авг 2025 | 12:01
Алджамейн Стърлинг се завърна на победния път на UFC Fight Night 257, но не и без щети.

Стърлинг (20-5 MMA, 17-5 UFC) надви Брайън Ортега (16-5 MMA, 8-5 UFC) с единодушно съдийско решение в петрундова подглавна битка миналата събота в Shanghai Indoor Stadium в Шанхай.

Бившият шампион на UFC в категория „петел“ разкри, че е контузил ръката си при удар с обратен лакът по време на двубоя.

„Направих си ЯМР: втора степен разкъсване на трицепса,“ сподели Стърлинг в своя YouTube канал. „Но те го нарекоха разтежение. Докато чете доклада, казва: "Втора степен разтежение". И аз се успокоявам - нищо особено, просто разтежение. Ще се оправя бързо. Това не е разкъсване. А Райън казва: "Разтежение значи разкъсване. За какво говориш?" Така че да – имам частично разкъсване на сухожилието на трицепса. Ръката още е като балон.“

Въпреки травмата, боецът, който вече е в топ 5 на UFC в категория „перо“, се надява да се бие още веднъж до края на годината.

„Малко съм разочарован, защото бях в добра серия, а после това се случи,“ каза Стърлинг. „Мисля, че може би ще мога да се върна до декември, което все още смятам, че е възможно. Зависи само колко бързо ще заздравее.“

Стърлинг дори едва не загуби шанс за двубоя, след като Ортега бе хоспитализиран заради проблеми със свалянето на килограми. Срещата се проведе на договорено тегло от 69 кг, а Стърлинг отговори на критиците, които омаловажиха победата му.

„Предполагам, че е получил две банки с венозна терапия, върна се, но пак изглеждаше като призрак,“ каза Стърлинг за Ортега. „Но това не ме изненадва – неведнъж е изглеждал така на кантара и въпреки това влиза в клетката и прави истинска война – и понякога печели.

Знам, че някои хора опитаха да омаловажат победата ми, като казаха, че не можах дори да приключа полумъртвия Брайън Ортега. А аз питам кой от тези бойци е приключвал Брайън Ортега, дори и "полумъртъв"? Никой. Той има само една лекарска намеса за спиране в цялата си кариера. Този човек е боец до край. Може би си взе първите два рунда по-спокойно, но вярвам, че опитваше да играе в дългосрочен план – да ме измори, да изразходвам енергия още в началото.“

