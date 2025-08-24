Стърлинг разкри, че е преживял "истински кошмар" по време на битката с Ортега

Алджамейн Стърлинг постигна убедителна победа в битката си срещу Браян Ортега, но се оказва, че в края на основния подгряващ двубой на UFC в Шанхай едва не се е стигнало до катастрофа.

След победата Стърлинг разкри, че всъщност е получил сериозна контузия в лакътя, която го е накарала да се паникьоса, че може да позволи на Ортега да направи обрат. Въпреки че устоя и спечели, Стърлинг признава, че се е уплашил какво може да се случи след този момент, но за щастие е успял да запази самообладание, преди да се върне към граплинга си, за да запази контрол в битката.

„След последния лакът, който пласирах в четвъртия рунд, наистина не можех дори да държа ръката си вдигната, за да се защитавам“, разкри Стърлинг по време на шоуто след UFC Шанхай. „Когато той тръгна след мен, си казах, че това е като истински кошмар в момента.“

„Защото не можех да направя нищо друго, освен да се движа в кръг и да се надявам той да направи грешка, което и стана, и ми позволи да му взема гърба и да го сваля на земята“, добави той.

Въпреки че Стърлинг призна, че е имал някои проблеми преди битката си в събота, контузията в лакътя определено се е случила по време на четвъртия рунд. Въпреки проблемите с лакътя, Стърлинг не даде рунд на съперника си, като през цялото време демонстрира силни умения в стойка.

Срещата, която първоначално беше насрочена в категория „перо“, в крайна сметка се проведе в междинна категория, след като Ортега изпита затруднения да свали до 66.2 кг. Това доведе до провеждането на битката при 69.4 кг, но Стърлинг не позволи на проблемите на Ортега със свалянето на килограми да му вдъхнат фалшива увереност преди мача.

„Ортега и преди е бил в такава позиция, в която е бил на ръба на смъртта на кантара, а след това излиза и прави страхотно представяне“, каза Стърлинг. „Срещу „Корейското зомби“ [Чан Сунг Джунг] беше едно от тези представяния, където изглеждаше като майстор боксьор, а накрая го нокаутира с лакът от въртене, нали? Знаех, че ще бъде готов за битка.“

„Знаех, че има само една причина да иска мачът да е пет рунда и това беше, за да ме хване в по-късните рундове, защото в миналото съм показвал, че силите ми намаляват. Но тогава свалях и огромно количество килограми, за да стигна до 61.2 кг. Все пак забавих малко темпото, но имах някои проблеми преди тази битка и за щастие, Бог беше на моя страна и успях да свърша работата въпреки всички обстоятелства“, допълни той.

„Аз съм тук, за да побеждавам. Тук съм, за да доминирам. Тук съм, за да изглежда лесно и ако това ви кара да мислите, че не мога да нанасям удари, тогава влезте в клетката с мен и вижте какво ще се случи.“

След победата си Стърлинг призова за шанс за титлата срещу действащия шампион на UFC в категория „перо“ Александър Волкановски. Колкото и малко вероятно да изглежда това желание да бъде изпълнено, особено след като Стърлинг тъкмо се завърна на победния път след загуба от Мовсар Евлоев в предишния си мач, боецът от Ню Йорк не губи надежда.

Всъщност Стърлинг се предложи като перфектна алтернатива на Лирон Мърфи, който изглежда най-вероятният кандидат за следващия шанс за пояса на Волкановски, след като постигна съкрушителен нокаут срещу Арън Пико на UFC 319.

„Няма да се изненадам, ако Волкановски се бие с Лирон следващия път“, каза Стърлинг. „Това беше страхотна битка за него. По отношение на представянето му, мисля, че Лироун го е заслужил, но ако UFC искат да хвърлят и моята шапка в ринга, няма да кажа „не“, ако ми дадат възможност. Правили са го за много бойци в миналото.“

„С оглед на това, и двамата сме стари кучета, аз съм на 36, Волкановски е на 36. Нека двама стари чичаци да се сбият. Лирон има време, има младост, а ние с Волкановски, защо не?“, завърши Стърлинг.