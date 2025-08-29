Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Томи Пол оцеля във втория най-късно приключил мач от втория кръг в историята на US Open

Томи Пол оцеля във втория най-късно приключил мач от втория кръг в историята на US Open

  • 29 авг 2025 | 10:59
  • 1002
  • 0
Томи Пол оцеля във втория най-късно приключил мач от втория кръг в историята на US Open

Томи Пол и Нуно Боржеш изиграха още един класически маратонски мач след полунощ на US Open. Двубоят продължи до ранните часове на петъчния ден, а представителят на домакините в крайна сметка отстрани португалеца с с 3-2 сета - 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 5:7, 7:5.

Това е 17-ият най-късно приключил мач в историята на "мейджър" турнира и вторият най-късно завършил от втория кръг.

"Беше страхотно. Беше емоционално влакче на ужасите, със сигурност. Естествено, че съм щастлив от победата, колкото и да ми струва като усилия", каза Томи Пол, който в третия кръг ще играе с намиращия се на 23 в основната схема Александър Бублик.

Пол спечели първите два сета и имаше няколко мачбола, за да завърши в три сета. Вместо това той загуби третия и четвъртия сет и движеше се равностойно в петия, след като поведе с 3:0. Американецът, поставен под номер 14, проби Боржеш за последен път в оспорвана битка в 12-ия гейм за победа и последна точка в мача, която му гарантира победата.

Мачът, който започна в четвъртък вечерта на централния корт “Артър Аш“, продължи 4 часа и 25 минути, завършвайки в 1:46 часа след полунощ местно време. Пол благодари на останалите по трибуните фенове, че са му помогнали да се справи, и пожела повече от тях да са по-близо до корта.

“Мисля, че трябва да отворят, за да могат хората от горните редове да слязат надолу. Не знам защо не го правят”, каза той.

Следвай ни:

Още от Тенис

Швьонтек избухна срещу журналист на US Open: Какъв е този въпрос?!

Швьонтек избухна срещу журналист на US Open: Какъв е този въпрос?!

  • 29 авг 2025 | 09:42
  • 2939
  • 4
Циципас не можа да преглътне драмата на US Open и влезе в конфронтация със съперника си

Циципас не можа да преглътне драмата на US Open и влезе в конфронтация със съперника си

  • 29 авг 2025 | 08:48
  • 2249
  • 0
Ден 5 на US Open: Томи Пол оцеля, Синер и Зверев с убедителни победи

Ден 5 на US Open: Томи Пол оцеля, Синер и Зверев с убедителни победи

  • 29 авг 2025 | 06:00
  • 9925
  • 0
Убедителни победи за Зверев, Оже-Алиасим и Де Минор, Циципас е аут

Убедителни победи за Зверев, Оже-Алиасим и Де Минор, Циципас е аут

  • 29 авг 2025 | 05:45
  • 682
  • 2
Нерви, сълзи и много грешки, но Коко Гоф е в третия кръг на US Open

Нерви, сълзи и много грешки, но Коко Гоф е в третия кръг на US Open

  • 29 авг 2025 | 04:05
  • 2409
  • 0
Синер не остави никакъв шанс на Попирин

Синер не остави никакъв шанс на Попирин

  • 28 авг 2025 | 23:46
  • 3693
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 7845
  • 45
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 16532
  • 15
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 73746
  • 34
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 6963
  • 7
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 5267
  • 7
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 4646
  • 5