Томи Пол оцеля във втория най-късно приключил мач от втория кръг в историята на US Open

Томи Пол и Нуно Боржеш изиграха още един класически маратонски мач след полунощ на US Open. Двубоят продължи до ранните часове на петъчния ден, а представителят на домакините в крайна сметка отстрани португалеца с с 3-2 сета - 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 5:7, 7:5.

Това е 17-ият най-късно приключил мач в историята на "мейджър" турнира и вторият най-късно завършил от втория кръг.

"Беше страхотно. Беше емоционално влакче на ужасите, със сигурност. Естествено, че съм щастлив от победата, колкото и да ми струва като усилия", каза Томи Пол, който в третия кръг ще играе с намиращия се на 23 в основната схема Александър Бублик.

Пол спечели първите два сета и имаше няколко мачбола, за да завърши в три сета. Вместо това той загуби третия и четвъртия сет и движеше се равностойно в петия, след като поведе с 3:0. Американецът, поставен под номер 14, проби Боржеш за последен път в оспорвана битка в 12-ия гейм за победа и последна точка в мача, която му гарантира победата.

Мачът, който започна в четвъртък вечерта на централния корт “Артър Аш“, продължи 4 часа и 25 минути, завършвайки в 1:46 часа след полунощ местно време. Пол благодари на останалите по трибуните фенове, че са му помогнали да се справи, и пожела повече от тях да са по-близо до корта.

“Мисля, че трябва да отворят, за да могат хората от горните редове да слязат надолу. Не знам защо не го правят”, каза той.