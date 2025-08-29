Ясни са урните за основната фаза на Лигата на конференциите

Популярни
  • 29 авг 2025 | 10:53
  • 1214
  • 1
Днес на специална церемония в Монако след 14:00 часа българско време ще бъде изтеглен жребият за основната схема на Лигата на конференциите, който ще бъде с новия формат от предишната година, ще се проведе. През този сезон отново в основната фаза участие ще вземат 36 отбора, а жребият ще започне директно след този в Лига Европа, като отборите ще бъдат изтеглени чрез помощта на компютърна система.

Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

Участващите тимове са разделени в шест урни, като всеки ще изтегли по един съперник от всяка урна. Така всеки отбор ще изиграе по шест мача - три домакинства и три гостувания. Тъй като вече няма групи, клубовете ще бъдат включени в общо класиране от 36 тима. Отборите не могат да играят срещу друг отбор от същата държава и нямат право да се изправят срещу повече от два отбора от една и съща държава.

И тук, както в Шампионската лига и Лига Европа, за 1/8-финалите директно ще продължат първите осем отбора, а останалите осминафиналисти ще бъдат определени от плейофи между тимовете от 9-о до 24-то място. Клубовете, завършили от 25-о до 36-о място ще отпаднат от турнира, вместо да участват в елиминациите. Мачовете ще се изиграят в шест кръга - от 2 октомври 2025 г. до 18 декември 2025 г. Финалът е на 27 май 2026 г. в Лайпциг.

Урна 1: Фиорентина, АЗ Алкмаар, Шахтьор (Донецк), Слован (Братислава), Рапид (Виена), Легия (Варшава)

Урна 2: Спарта (Прага), Динамо (Киев), Кристъл Палас, Лех (Познан), Райо Валекано, Шамрок Роувърс

Урна 3: Омония, Майнц 05, Страсбург, Ягелония, Целье, Риека

Урна 4: Зрински (Мостар), Линкълн Ред Импс, КуПС, АЕК (Атина), Абърдийн, Дрита

Урна 5: Брейдаблик, Сигма (Оломоуц), Самсунспор, Ракув, АЕК Ларнака, Шкендия

Урна 6: Хекен, Лозана, Университатя (Крайова), Хамрун Спартанс, Ноа, Шелбърн

