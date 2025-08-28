Топ 5 попадения от втория кръг в Елитните групи

През втория кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Алекзандър Петров от Пловдив 2015 U16. Футболистът на пловдивчани вкара 2 попадения при победата на неговия отбор с 4:1 в гостуването на Арда, като едното от тях попадна и в нашата класация.

Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

На четвърта позиция остана Петър Цуков от ЦСКА. Той вкара изравнителния гол за своя тим в домакинството срещу Черно море завършило при резултат 3:3 в среща от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае Виктор Тодоров от Ботев (Враца) U16. Състезателят на врачани вкара единственото попадение за своя отбор при загубата в гостуването на Септември с 1:3.

Най-близко до победителя в класацията остана Калоян Борисов от ЦСКА U16. Играчът на „червените“ отбеляза в домакинството срещу Черно море, а неговият тим завърши при равен резултат 1:1.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Емилиян Николов от Левски U15. Футболистът на „сините“ вкара първото попадение при убедителната домакинска победа на неговия отбор срещу Етър с 3:0.