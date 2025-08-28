Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 попадения от втория кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от втория кръг в Елитните групи

  • 28 авг 2025 | 14:00
  • 190
  • 0

През втория кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Алекзандър Петров от Пловдив 2015 U16. Футболистът на пловдивчани вкара 2 попадения при победата на неговия отбор с 4:1 в гостуването на Арда, като едното от тях попадна и в нашата класация.

Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години
Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

На четвърта позиция остана Петър Цуков от ЦСКА. Той вкара изравнителния гол за своя тим в домакинството срещу Черно море завършило при резултат 3:3 в среща от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае Виктор Тодоров от Ботев (Враца) U16. Състезателят на врачани вкара единственото попадение за своя отбор при загубата в гостуването на Септември с 1:3.

Най-близко до победителя в класацията остана Калоян Борисов от ЦСКА U16. Играчът на „червените“ отбеляза в домакинството срещу Черно море, а неговият тим завърши при равен резултат 1:1.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Емилиян Николов от Левски U15. Футболистът на „сините“ вкара първото попадение при убедителната домакинска победа на неговия отбор срещу Етър с 3:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 34255
  • 95
"Червените" търсят нов отбор на Турицов

"Червените" търсят нов отбор на Турицов

  • 28 авг 2025 | 09:45
  • 3624
  • 6
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 20085
  • 31
Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 2482
  • 3
Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

  • 28 авг 2025 | 09:30
  • 1006
  • 0
Срещу цифрите и Ниската земя

Срещу цифрите и Ниската земя

  • 28 авг 2025 | 09:21
  • 1718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 34255
  • 95
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 20085
  • 31
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 17733
  • 124
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 6486
  • 3
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 8597
  • 21
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 12037
  • 11