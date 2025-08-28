Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 спасявания от втория кръг в Елитните групи

Топ 5 спасявания от втория кръг в Елитните групи

  • 28 авг 2025 | 13:00
  • 75
  • 0

През втория кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Николай Кръстев от Национал. Неговият тим загуби гостуването си на Левски с 0:5 в среща от Елитната група до 17 години.

Изразителни победи за фаворитите при 17-годишните
Изразителни победи за фаворитите при 17-годишните

На четвърта позиция се нареди двойното спасяване на Сергей Митков от Локомотив (София) U18. Въпреки усилията на вратаря, „железничарите“ загубиха гостуването си на Ботев (Пловдив) с 0:2.

Почетното трето място зае намесата на Георги Гайдарджиев от ЦСКА 1948 U17. Вратарят на „червените“ имаше основна заслуга за победата на неговия тим в гостуването на Хебър с 3:0.

В подножието на върха остана Мартин Найденов от Септември U15. Стражът на столичани отрази добре удар от въздуха, а неговият отбор спечели домакинството си срещу Шипка старс с 5:1.

Най-добро спасяване на кръга спечели Александър Митев от Левски. Вратарят на „сините“ бе с ключова роля при победата на своя отбор с 2:0 в домакинството срещу Етър от Елитната група до 16 години.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 26381
  • 77
"Червените" търсят нов отбор на Турицов

"Червените" търсят нов отбор на Турицов

  • 28 авг 2025 | 09:45
  • 2950
  • 4
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 15704
  • 22
Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 1907
  • 2
Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

  • 28 авг 2025 | 09:30
  • 843
  • 0
Срещу цифрите и Ниската земя

Срещу цифрите и Ниската земя

  • 28 авг 2025 | 09:21
  • 1266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 26381
  • 77
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 15704
  • 22
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 15619
  • 119
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 5321
  • 2
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 7388
  • 15
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 9473
  • 10