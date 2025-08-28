Топ 5 спасявания от втория кръг в Елитните групи

През втория кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Николай Кръстев от Национал. Неговият тим загуби гостуването си на Левски с 0:5 в среща от Елитната група до 17 години.

На четвърта позиция се нареди двойното спасяване на Сергей Митков от Локомотив (София) U18. Въпреки усилията на вратаря, „железничарите“ загубиха гостуването си на Ботев (Пловдив) с 0:2.

Почетното трето място зае намесата на Георги Гайдарджиев от ЦСКА 1948 U17. Вратарят на „червените“ имаше основна заслуга за победата на неговия тим в гостуването на Хебър с 3:0.

В подножието на върха остана Мартин Найденов от Септември U15. Стражът на столичани отрази добре удар от въздуха, а неговият отбор спечели домакинството си срещу Шипка старс с 5:1.

Най-добро спасяване на кръга спечели Александър Митев от Левски. Вратарят на „сините“ бе с ключова роля при победата на своя отбор с 2:0 в домакинството срещу Етър от Елитната група до 16 години.