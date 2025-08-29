Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте от 11:00: Душан Керкез разкрива плановете за излизане от кризата на ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Нови пазар)
  3. Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

  • 29 авг 2025 | 09:33
  • 402
  • 0

В неделя, Ботев (Нови пазар) играе в Търговище с местния СФК Светкавица 2014. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изиграхме добър мач срещу Септември (Тервел), победител в последното първенство. Жалко, че не взехме точки. Положителното е, че показахме, че можем да се надиграваме и с най-добрите. Предстои сериозен двубой. Като всеки дебютант и Светкавица 2014 ще е амбициран да се представи възможно най-силно и да се поздрави с успех. Това не ни притеснява. Леки мачове няма. 90 минути трябва да се раздаваме. Винаги търсим добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 1399
  • 3
Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

  • 29 авг 2025 | 09:39
  • 471
  • 0
Иван Станчев: Ще е интересно

Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 405
  • 0
Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 719
  • 1
Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 266
  • 0
Евгений Гащук: Има амбиция и желание у момчетата

Евгений Гащук: Има амбиция и желание у момчетата

  • 29 авг 2025 | 09:28
  • 286
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 848
  • 11
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 60894
  • 26
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 207344
  • 1127
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 3609
  • 4
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 2969
  • 2
Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 2409
  • 5