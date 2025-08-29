Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

В неделя, Ботев (Нови пазар) играе в Търговище с местния СФК Светкавица 2014. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изиграхме добър мач срещу Септември (Тервел), победител в последното първенство. Жалко, че не взехме точки. Положителното е, че показахме, че можем да се надиграваме и с най-добрите. Предстои сериозен двубой. Като всеки дебютант и Светкавица 2014 ще е амбициран да се представи възможно най-силно и да се поздрави с успех. Това не ни притеснява. Леки мачове няма. 90 минути трябва да се раздаваме. Винаги търсим добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.