Живко Желев: Сред фаворитите са

В неделя, ОФК Хасково играе в Несебър с едноименния тим. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Тунур Марем и Костадин Пеев отпадат от състава на гостите. Под въпрос е участието на съотборниците им Владислав Узунов и Юлий Шекеров.

„Победата, която взехме в последния двубой свали напрежението при нас. Въпреки това ще ни е много трудно в Несебър. Ще гостуваме на съперник, който е сред фаворитите за първото място. Има качествен и обигран отбор. Надявам се да се представим добре. Ще играем на перфектен терен. Очаквам хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.