Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Без победител в Хасково

Без победител в Хасково

  • 10 авг 2025 | 21:01
  • 843
  • 0
Без победител в Хасково

2:2 приключиха в Хасково, едноименния ОФК и Гигант (Съединение). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Домакините имаха повече възможности за гол през първото полувреме. Дамян Чаушев им даде преднина с попадение в 20-ата минута. В 27-ата обаче Виктор Панеков изравни. Десетина минути след почивката Бейсим Бейсим вкара за хасковския тим – 2:1. След това съперникът натисна. Резултатът от това е изравнително попадение от фаул на Александър Андонов в 88-ата минута.

Снимка: ОФК Хасково – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 113392
  • 460
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 77227
  • 22
Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

  • 10 авг 2025 | 18:31
  • 2142
  • 0
Берое подписа с аржентински защитник

Берое подписа с аржентински защитник

  • 10 авг 2025 | 18:10
  • 729
  • 0
Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

  • 10 авг 2025 | 17:41
  • 1892
  • 0
Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

  • 10 авг 2025 | 17:15
  • 5240
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Локомотив (София), греда за "канарчетата"

Ботев 0:1 Локомотив (София), греда за "канарчетата"

  • 10 авг 2025 | 20:05
  • 13915
  • 18
Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 113392
  • 460
Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

  • 10 авг 2025 | 21:53
  • 8874
  • 3
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 46064
  • 95
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 77227
  • 22
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 63170
  • 204