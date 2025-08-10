Без победител в Хасково

2:2 приключиха в Хасково, едноименния ОФК и Гигант (Съединение). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Домакините имаха повече възможности за гол през първото полувреме. Дамян Чаушев им даде преднина с попадение в 20-ата минута. В 27-ата обаче Виктор Панеков изравни. Десетина минути след почивката Бейсим Бейсим вкара за хасковския тим – 2:1. След това съперникът натисна. Резултатът от това е изравнително попадение от фаул на Александър Андонов в 88-ата минута.

Снимка: ОФК Хасково – фейсбук