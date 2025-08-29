Влизането на Кайрат в ШЛ ще доведе до нов рекорд

Кайрат поднесе най-голямата изненада в квалификациите на Шампионската лига, като елиминира Селтик плейофния кръг и си осигури участие в основната фаза. "Жълто-черните" са вторият казахстански клуб, който ще играе в турнира, след Астана под ръководството на Станимир Стоилов.

Вчерашният жребий отреди за съперници на Кайрат отборите на Олимпиакос, Брюж, ФК Копенхаген, Пафос, Спортинг (Лисабон), Арсенал, Реал Мадрид и Интер.

За да стигнат до Лисабон за гостуването на Спортинг, футболистите на Кайрат ще трябва да изминат 6900 км. Това е най-голямата дистанция, която един отбор трябва да преодолее за мач в Шампионската лига.

Досега най-голямо разстояние делеше Астана и Бенфика в мачовете помежду им през 2015 година.

