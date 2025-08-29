Иван Кочев: Опасни са, но не се плашим

Утре, Марица (Милево) приема Родопа (Смолян). Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Родопа е опасен. Води го млад треньор, който е и добър футболист. Имат опитни играчи. На своя стадион могат да победят всеки. Това не ни притеснява. Напротив, амбицира ни. Излизаме за победа. Добрите резултати ще ни помогнат при изграждането на перспективен отбор. В двубои със силни противници показахме хубави неща. Важното е да демонстрираме постоянство за да се движим възходящо“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).