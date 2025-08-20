Марица (Пловдив) бие с дузпи за купата на България

Марица (Пловдив) победи като гост Марица (Милено) с 5:4 след изпълнения на дузпи в полуфинал на Област Пловдив от турнира за купата на България. След 90 минути игра, резултата беше 1:1. Съперниците започнаха без някои от основните си футболисти. Това обаче не им попречи да изиграят хубав мач. Домакините бяха по-активния отбор през първото полувреме. Здравата битка продължи и след почивката. Головете паднаха в последния четвърт час на двубоя. Христо Стоянов откри за отбора от Милево. Благовест Данчев изравни накрая за пловдивчани. При дузпите, те вкараха четири пъти, като направиха пропуск при второто си изпълнение. Домакините имаха три точни удара от бялата точка. Веднъж уцелиха гредата, а последната им дузпа беше спасена от пловдивския вратар Дениз Русев.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук