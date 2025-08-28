Популярни
Левски отпада от Европа след кошмарно първо полувреме - на живо от Алкмаар след загубата от АЗ
Сестри Стоеви са 1/4-финалистки на Световното

  • 28 авг 2025 | 21:05
  • 484
  • 2
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестри Стоеви се класираха за 1/8-финалите на Световното
Сестри Стоеви се класираха за 1/8-финалите на Световното

Европейските шампионки отстъпиха в оспорван двубой поставените под номер 8 в схемата и бивши световни шампионки и медалистки Юки Фукушима и Маю Мацумото (Япония) с 21:18, 20:22, 22:20 за 74 минути и постигнаха трети пореден успех на шампионата.

Мацумото е двукратна световна шампионка, а Фукушима е трикратна световна вицешампионка, но с други партньорки.

Двете двойки изиграха изключително равностоен първи гейм, в който след 18:18 българките успяха да спечелят три поредни разигравания и да поведат в резултата. Във втората част Стефани и Габриела Стоева преодоля пасив от 2:5, направиха обрат 7:6, след което обаче японките отново взеха аванс - 17:14. Националките изравниха 17:17, 18:18, след което направиха 20:19. Фукушима и Мацумото обаче се възползваха от опита си и със серия от три поредни точки и 22:20 доведоха срещата до трети гейм.  В него българките изоставаха с 8:11 на техническото прекъсване, успяха постепенно да наваксат и в края от 17:20, показаха стабилна психическа устойчивост спасиха три мач пойнта и със серия от 5:0 затвориха двубоя.

Преди този мач сестрите постигнаха две поредни победи - над Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 и над поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9.

Така българките изравниха най-доброто си постижение на Световно първенство - четвъртфинал от Уелва 2021. Те са единствената европейска двойка останала в жребия, а в следващия кръг ще играят срещу вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия.

