Сестри Стоеви се класираха за 1/8-финалите на Световното

  • 27 авг 2025 | 15:40
  • 665
  • 0
Петкратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за осминафиналите на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестрите, които участват на десети шампионат на планетата в кариерата си, победиха поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9 за 34 минути.

Българките поведоха с 11:9 при първото техническо прекъсване, след което преднината им достигна 16:9 и те без проблеми взеха първия гейм. Във втората част най-добрите български състезателки отново стартираха по-силно, спечелиха шест поредни точки, а след това натрупаха аванс 9:1 и 13:2. Те продължиха стабилната си игра в защита и в атака, затваряйки мача с 21:9.

В спор за място на четвъртфиналите Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят утре с победителките от двубоя между номер 8 в схемата Юки Фукушима/Маю Мацумото (Япония) и Анджела Ю и Гроня Самървил (Австралия).

