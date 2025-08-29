Ringier Sports Media Group и kicker ventures с ново съвместно начинание

Най-голямата спортна медийна компания в Европа Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик на Sportal.bg, и kicker ventures подписаха споразумение за съвместно предприятие. Както е известно, Ringier Sports Media Group включва спортните марки на Sportal Media Group и Digital Ventures ООД в България, португалската библия A Bola (вестник, най-големият спортен сайт в Португалия и телевизионен канал), gsp.ro в Румъния, Sportal.rs в Сърбия, Sportal.hu в Унгария, Sport.sk в Словакия, както и sportnieuws.nl в Нидерландия. В портфолиото на групата е също така LiveScore Group, от който бе закупен сериозен дял на стойност 50 милиона паунда. Създателят на Sportal Media Group Стилиян Шишков е изпълнителен директор на швейцарската компания RSMG, е и част от Надзорния съвет на най-голямата дигитална спортна медия в света - LiveScore Group.

RSMG kicker Schweiz AG: Ringier Sports Media Group и kicker ventures подписаха споразумение за съвместно предприятие – оперативният старт е планиран за есента на 2025 г.

Olympia-Verlag, собственик на най-широко разпространената спортна медийна марка в Германия – kicker, нейната дъщерна компания kicker ventures GmbH, и Ringier Sports Media Group AG (RSMG), част от групата Ringier, подписаха споразумение за създаване на швейцарско съвместно предприятие RSMG kicker Schweiz AG. Сделката подлежи на одобрение от съответните антимонополни органи, като се очаква да бъде финализирана и новата услуга да започне работа през есента на 2025 г.

С това съвместно начинание партньорите имат за цел да разработят нова дигитална спортна екосистема за Швейцария. Оперативното управление на RSMG kicker Schweiz AG ще бъде поето от Маркъс Криенбюл, признат експерт в швейцарския спортен и медиен пейзаж, бивш мениджър „Медии и комуникации“ и член на изпълнителния борд на ФК Люцерн.

Робин Линг, председател на борда на директорите на RSMG, заяви:

„Това съвместно предприятие обединява дигиталните иновации и спортната експертиза на kicker с локалната сила на sport.ch. С Маркъс Криенбюл – при одобрение – осигуряваме управителен директор, чийто опит ще бъде ключов фактор за успеха. Под негово ръководство целим да изградим дигитална услуга, която поставя нови стандарти и постига устойчив растеж.“

Барбел Шнел, управляващ директор на Olympia-Verlag GmbH, добави:

„Швейцария е стратегически важен пазар за kicker, тъй като покриваме целия регион DACH. С Ringier Sports Media Group спечелихме силен партньор с местно пазарно познание, критично за нашия успех. В същото време това създава атрактивна услуга за спортните фенове в Швейцария.“

Комерсиализация

Маркетинговата организация Ringier Advertising, която вече е партньор в маркетинга на kicker.ch и sport.ch, ще поеме и търговското управление на новата услуга.

За kicker

„Близо до играта от 1920 г.“ – kicker следи футбола със страст и професионализъм още от създаването си. Два пъти седмично печатното издание отвежда читателите си по стадионите по света, предоставяйки поглед върху играчи, клубове и асоциации. Заедно с дигиталните си предложения – kicker.de, eMagazines, собствени новинарски и игрови приложения и подкасти – kicker достига до над 17 милиона футболни и спортни фенове месечно, превръщайки се в най-популярната спортна медийна марка в Германия.

За kicker ventures

kicker ventures GmbH обединява инвестиционните дейности на Olympia-Verlag. Компанията се фокусира върху иновативни бизнес модели в региона DACH, с акцент върху дигиталния, технологичния, медийния, спортния и outdoor секторите. Екипът, ръководен от управляващите директори Оливер Кюн и Вернер Витман, подкрепя скалируеми бизнес идеи в seed и стартъп етапите чрез стратегически инвестиции в различни модели на участие.

За Olympia-Verlag

Olympia-Verlag обединява традиционните марки kicker и Alpin. Мултимедийните му предложения достигат до над 17 милиона души месечно. Чрез стратегически партньорства и инвестиции, Olympia-Verlag чрез дъщерното си дружество kicker ventures GmbH насърчава иновативни бизнес модели в спортния и технологичния сектор. Компанията притежава дялове в eSports платформата EarlyGame, платформата за live съдържание Tickaroo, както и в специалистите по дигитални гласови асистенти thinking apps. Чрез дъщерното си дружество kicker sportsworld GmbH, Olympia-Verlag се разширява в други спортове като хандбал, баскетбол и американски футбол. Освен това, базираният в Хамбург маркетолог Quarter Media, един от най-големите спортни медийни маркетолози в Германия, е част от компанията. Основан през 1946 г., Olympia-Verlag е изцяло собственост на Verlag Nürnberger Presse GmbH & Co. KG, част от семейна корпоративна група.

За Ringier Sports Media Group (RSMG)

Основана през 2022 г., RSMG обединява водещи национални спортни медии с иновативни глобални технологии. С 7 марки в 7 европейски държави, RSMG достига до над 20 милиона фенове месечно, благодарение на над 400 служители. Освен спортните си медийни брандове, RSMG управлява и собствената си система за управление на съдържание Sportal.365, както и стратегическо партньорство с LiveScoreGroup. Компанията непрекъснато и стратегически инвестира в спортни медии с цел да постигне водеща позиция чрез консолидация на водещи дигитални спортни марки. Настоящите марки включват Sportal Media Group в България със sportal.bg и Sportal365, gsp.ro в Румъния, sportal.rs в Сърбия, sportal.hu в Унгария, sport.sk в Словакия, A Bola в Португалия и Sportnieuws.nl в Нидерландия. Стратегическата инвестиция в базираната във Великобритания LiveScore Group през 2022 г. допълнително подчерта амбицията на RSMG да изгради водещ европейски спортен медиен играч до 2025 г.

За sport.ch

sport.ch е швейцарска спортна платформа, предлагаща всеобхватно отразяване на различни спортове. Тя предоставя актуални новини, live тикери, акценти, видеа и стриймове за дисциплини като футбол, хокей на лед, тенис и други. sport.ch се управляваше от Ringier Sports, дъщерна компания на швейцарската медийна група Ringier, до началото на 2025 г., след което бе поета от RSMG.