Kaizen Gaming отново е “Оператор на годината” на наградите EGR Operator Awards 2025

Kaizen Gaming, една от най-големите GameTech компании в света и собственик на марката за онлайн спортни залагания и игри Betano, запази титлата си „Оператор на годината“ в iGaming индустрията и спечели общо шест награди на престижната церемония по връчване на наградите EGR Operator Awards, която се проведе на 22-ри октомври в Лондон.

За втора поредна година Kaizen Gaming спечели наградата „Оператор на годината“, подчертавайки водещата си позиция в сектора, обусловена от международното присъствие на компанията на 19 пазара и докзаната й позиция на много от тях. В същото време Kaizen Gaming продължава да се откроява с фокуса си върху отговорната игра и иновативните продукти, които предоставят на 13-те милиона потребители по целия свят игрови изживявания от най-висок калибър. Успехът й се подсилва допълнително от партньорства с някои от най-престижните организации в световния спорт и ангажимента й за подкрепа на местните общности.

Освен „Оператор на годината“, Kaizen Gaming спечели титлите „Казино оператор на годината“ и „Оператор на спортни залози на годината“, превръщайки се в първата компания в историята, получила и трите награди, което е доказателство за нейните високи постижения във всеки аспект на платформата й. Особено по отношение на предлаганите спортни залози, Kaizen Gaming спечели и наградите „Оператор на футболни залози на годината“, „Оператор на спортни залози на живо на годината “ и „Спортен продукт на годината“.

Пълният списък с награди, спечелени от Kaizen Gaming, включва:

● Оператор на годината

● Казино оператор на годината

● Оператор на спортни залози на годината

● Оператор на футболни залози на годината

● Оператор на спортни залози на живо на годината

● Спортен продукт на годината

Джордж Даскалакис, съосновател и главен изпълнителен директор на Kaizen Gaming, каза:

„В Kaizen сме изключително поласкани, когато получаваме подобни отличия, но не се увличаме прекалено от тях. За нас всичко е свързано със смирението, с жаждата за още постижения и с постоянните усилия да превръщаме амбицията в действие, като непрекъснато развиваме игровото изживяване, което предлагаме на нашите клиенти. Именно този начин на мислене ни донесе наградата.

Тази година сме особено горди, защото това е втората ни поредна награда „Оператор на годината“ и третата за последните четири години. Винаги е чудесно да спечелиш, но още по-специално е, когато успееш да го повториш и да покажеш постоянство във времето.

Бихме искали да благодарим на EGR и на журито, тъй като смятаме, че подобни признания са страхотна мотивация да продължаваме напред. Също така бихме искали да благодарим на нашите клиенти, чието доверие е нашата най-голяма цел и най-голяма чест. Но повече от всичко, заслугата е на трите хиляди служители на Kaizen, чиито обединени усилия като един екип правят всичко това възможно.“

За повече информация посетете уебсайтовете на Kaizen Gaming и Betano.



Фото кредит: EGR

