Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. "Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 338
  • 0

Легендарният атакуващ халф на Левски Александър Александров гостува в подкаста на Sportal.bg. Пред водещия Филип Друмчев бившият национал разказа много истории от своята богата кариера. Целия епизод на подкаста може да гледате ТУК - в YouTube канала на Sportal.bg!

Бившата звезда на "сините" - Футболист номер 1 на България за 1999 г., се върна към началото на своята кариера в Марица (Пловдив). Той разказа и за срещата си с прочутия и скандален Лучано Моджи и своя провален трансфер в Ювентус. Александров си припомни и победата над ЦСКА с 5:0 във финала за Купата на България през 1998 г., както и за годините, които прекара в Турция.

В разговора с Кривия стана дума още за неговия конфликт с някогашния генсек на БФС Иван Вуцов; за закъснялата повиквателна от Пламен Марков; за няколкото месеца, които футболистът прекарва в Славия, където е "под крилото" на ветерана и голяма легенда на ЦСКА Георги Велинов; за преминаването му в Черно море; за любимия му филм; за фланелката на Джанлука Песото; за това кой всъщност измисля прякора "Легендата" на Бисер Иванов; за битките между Левски и Литекс в края на миналия век; за култовата радост на Здравко Лазаров - Електричката във финала за Купата на Турция през 2002 г. срещу Бешикташ; и др.

Последвайте Sportal.bg във Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и в подкаст каналите Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добри Козарев: Всеки мач дузпа срещу нас… Но и ние играхме слабо второто полувреме

Добри Козарев: Всеки мач дузпа срещу нас… Но и ние играхме слабо второто полувреме

  • 27 окт 2025 | 07:51
  • 1366
  • 0
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 5958
  • 10
Панайотов: Всяка победа трупа самочувствие

Панайотов: Всяка победа трупа самочувствие

  • 26 окт 2025 | 19:35
  • 1857
  • 0
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 30179
  • 42
Сагерас: Боли ни много от този резултат

Сагерас: Боли ни много от този резултат

  • 26 окт 2025 | 19:24
  • 3107
  • 1
Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 141119
  • 414
Виж всички

Водещи Новини

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 4209
  • 5
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 26274
  • 23
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 5958
  • 10
Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 141119
  • 414
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 89937
  • 383