"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

Легендарният атакуващ халф на Левски Александър Александров гостува в подкаста на Sportal.bg. Пред водещия Филип Друмчев бившият национал разказа много истории от своята богата кариера. Целия епизод на подкаста може да гледате ТУК - в YouTube канала на Sportal.bg!

Бившата звезда на "сините" - Футболист номер 1 на България за 1999 г., се върна към началото на своята кариера в Марица (Пловдив). Той разказа и за срещата си с прочутия и скандален Лучано Моджи и своя провален трансфер в Ювентус. Александров си припомни и победата над ЦСКА с 5:0 във финала за Купата на България през 1998 г., както и за годините, които прекара в Турция.

В разговора с Кривия стана дума още за неговия конфликт с някогашния генсек на БФС Иван Вуцов; за закъснялата повиквателна от Пламен Марков; за няколкото месеца, които футболистът прекарва в Славия, където е "под крилото" на ветерана и голяма легенда на ЦСКА Георги Велинов; за преминаването му в Черно море; за любимия му филм; за фланелката на Джанлука Песото; за това кой всъщност измисля прякора "Легендата" на Бисер Иванов; за битките между Левски и Литекс в края на миналия век; за култовата радост на Здравко Лазаров - Електричката във финала за Купата на Турция през 2002 г. срещу Бешикташ; и др.

Последвайте Sportal.bg във Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и в подкаст каналите Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.