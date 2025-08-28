България няма да участва на СП по гребане в Шанхай

България няма да участва на Световното първенство за мъже и жени в Шанхай (21 - 28 септември).

Това стана ясно, след като Международната федерация по гребане (FISA) публикува заявките на участниците във всички дисциплини.

Първенството в Китай ще пропусне 6-ата на скиф от Олимпийските игри в Париж 2024 Десислава Ангелова, която тази година стана майка.

Петият на скиф от Европейското първенство в Пловдив 2025 Кристиан Василев също няма да участва на шампионата на планетата, а ще насочи подготовката си за състезанията през 2026 година.

