Среща на гиганти във Финикс: ЛеБрон Джеймс и Майкъл Фелпс с паметно селфи

Легендата на НБА Леброн Джеймс и 23-кратният олимпийски шампион по плуване Майкъл Фелпс се срещнаха на мача между Финикс Сънс и Лос Анджелис Лейкърс в понеделник. Бившият плувец проследи отблизо, заедно с тримата си сина, напрегнатия мач, спечелен от отбора на Ел Ей (116:114).

След края на мача двамата топ спортисти имаха възможност да разговарят и да се снимат заедно с децата на бившия американски плувец. Двете американски суперзвезди разговаряха и си направиха селфи със синовете на Фелпс, като малчуганите бяха развълнувани от присъствието на ЛеБрон.

ЛеБрон Джеймс и Майкъл Фелпс са написали собствена история в световния спорт. Двамата са били главни действащи лица на Олимпийските игри, като Фелпс е спечелил 28 медала, от които 23 златни, докато Леброн Джеймс е завоювал 3 златни олимпийски медала с националния отбор на САЩ. Двамата са смятани от мнозина за едни от най-добрите за всички времена не само в баскетбола и плуването съответно, но и като цяло в историята на спорта.

Снимки: Gettyimages