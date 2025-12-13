Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Цветомир Ереминов беше избран за най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025 година

Цветомир Ереминов беше избран за най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025 година

  • 13 дек 2025 | 19:16
  • 228
  • 0
Цветомир Ереминов беше избран за най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025 година

Цветомир Ереминов беше избран за най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025 година.

Състезателят на СКПС Витоша печели отличието за втори път в своята кариера след 2021-а.

В топ 10 на най-добрите влизат още: Крис Йорданов, Ива Ереминова, Йоан Янев, Тома Каймаканов, Натали Стоянова, Андреа Петрова, Йоан Вълков, Дамян Тодоров и Илияна Матеева.

Тази година Ереминов стана първият българин от 31 години насам, който участва при мъжете на Световно първенство по скокове във вода в Сингапур.

Той спечели злато и сребро на Балканските игри за юноши и девойки в София и доминира във всички дисциплини на Държавното първенство във Варна.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Петър Мицин беше избран за най-добър плувец за 2025 година в България

Петър Мицин беше избран за най-добър плувец за 2025 година в България

  • 12 дек 2025 | 22:10
  • 1071
  • 2
Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

  • 12 дек 2025 | 19:46
  • 1148
  • 1
Българската федерация по плувни спортове ще домакинства международен семинар

Българската федерация по плувни спортове ще домакинства международен семинар

  • 12 дек 2025 | 02:36
  • 1820
  • 2
Диана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст

Диана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст

  • 6 дек 2025 | 21:52
  • 1646
  • 4
Диана Петкова влезе в полуфиналите на 50 метра бруст на Европейското по плуване

Диана Петкова влезе в полуфиналите на 50 метра бруст на Европейското по плуване

  • 6 дек 2025 | 12:04
  • 1083
  • 3
Диана Петкова от Люблин: Не усещам много добре водата тук

Диана Петкова от Люблин: Не усещам много добре водата тук

  • 5 дек 2025 | 13:19
  • 888
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

  • 13 дек 2025 | 19:23
  • 46680
  • 251
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 31160
  • 21
Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

  • 13 дек 2025 | 19:22
  • 2141
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 13658
  • 12
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 42971
  • 139
Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

  • 13 дек 2025 | 18:54
  • 6497
  • 10