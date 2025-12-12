Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Петър Мицин беше избран за най-добър плувец за 2025 година в България

Петър Мицин беше избран за най-добър плувец за 2025 година в България

  • 12 дек 2025 | 22:10
  • 266
  • 1
Петър Мицин беше избран за най-добър плувец за 2025 година в България

Петър Мицин беше определен за най-добър плувец за 2025 година в България. Състезателят на Вихрен (Сандански) спечели гласуването след като изпраща поредната си успешна година. Той стана европейски шампион за мъже до 23 години на 400 метра свободен стил, спечели и два сребърни медала (200 и 800 метра свободен стил) от първенството на Стария континент в Шаморин, Словакия. Мицин се нареди на седмо място във финала на 400 метра свободен стил на Световното първенство по плуване за мъже и жени в Сингапур през месец юли.

Втора в класацията за най-добър плувец се нареди Тея Николова, която се нареди на четвърто място в надпреварата на 50 метра бруст на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години и беше сред полуфиналистките в същата дисциплина на планетарния шампионат в Сингапур. Трети е Любомир Епитропов.

Петър Мицин подобри националния рекорд на 800 метра свободен стил в малък басейн
Петър Мицин подобри националния рекорд на 800 метра свободен стил в малък басейн

Ирен Давидкова и миксовият дует Христина Черкезова/Димитър Исаев бяха избрани за най-добри състезатели по артистично плуване за 2025 г. 

Цветомир Ереминов печели приза за номер едно сред състезателите ни по скокове във вода, а Българската федерация по плувни спортове (БФПС) ще награди отличените състезатели на специална церемония на 30 януари от 11.00 часа в една от залите на Националния стадион „Васил Левски“.

Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра
Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

Ето и пълното подреждане на десетте най-добри: 
1. Петър Мицин
2. Тея Николова
3. Любомир Епитропов
4. Габриела Георгиева
5. Дарен Кирилов
6. Диана Петкова
7-9. Алекс Найденов, Дейвид Найденов, Васил Тушев
10. Адриан Йонинов

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Водни спортове

Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

  • 12 дек 2025 | 19:46
  • 561
  • 1
Българската федерация по плувни спортове ще домакинства международен семинар

Българската федерация по плувни спортове ще домакинства международен семинар

  • 12 дек 2025 | 02:36
  • 1770
  • 2
Диана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст

Диана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст

  • 6 дек 2025 | 21:52
  • 1633
  • 4
Диана Петкова влезе в полуфиналите на 50 метра бруст на Европейското по плуване

Диана Петкова влезе в полуфиналите на 50 метра бруст на Европейското по плуване

  • 6 дек 2025 | 12:04
  • 1048
  • 3
Диана Петкова от Люблин: Не усещам много добре водата тук

Диана Петкова от Люблин: Не усещам много добре водата тук

  • 5 дек 2025 | 13:19
  • 800
  • 3
Украйна отне медалите на европейска шампионка по скокове във вода, която вече ще представлява Русия

Украйна отне медалите на европейска шампионка по скокове във вода, която вече ще представлява Русия

  • 5 дек 2025 | 12:46
  • 3224
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 28324
  • 167
Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 35669
  • 81
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 22623
  • 14
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 35316
  • 105
Добър Везенков не стигна на Олимпиакос за победа в Испания

Добър Везенков не стигна на Олимпиакос за победа в Испания

  • 12 дек 2025 | 23:25
  • 4557
  • 1
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 18426
  • 25