Ана Иванович е била готова да прости аферата на Швайнщайгер

  • 28 авг 2025 | 17:36
  • 330
  • 0
Повече от десет години животът на футболната легенда Бастиан Швайнщайгер и тенис звездата Ана Иванович изглеждаше като приказка. Той - германският футболен герой, който през 2014 г. изведе страната си до титлата световен шампион. Тя - сръбската тенис кралица, която с изявите си на "Уимбълдън" спечели сърцата на милиони. Заедно те бяха една от най-известните спортни двойки, обединени от страст, амбиция и любов. И тогава, като гръм от ясно небе, дойде разводът.

Това, което десетилетия изглеждаше неразрушимо, сега е в пълен крах. Германското издание "Бунте" още през април съобщи ексклузивно за разпада на любовта им, а през юли Иванович за първи път потвърди развода, посочвайки „непреодолими различия“ като причина. Швайнщайгер все още не е коментирал проваления си брак, но действията му говорят повече от думите.

От началото на юни Бастиан е забелязван в романтични моменти с нова партньорка – българката Силва Капетанова, която живее в Майорка.

Както "Бунте" научава от обкръжението на семейство Швайнщайгер, Ана е била готова да му прости след разкриването на аферата му . Въпреки това Бастиан ясно е показал, че иска да се наслаждава на свободата си и няма намерение да се връща в семейното гнездо. Едва тогава Ана е сложила точка и е обявила публично края на брака.

Оттогава мнозина се питат: защо Бастиан се отказва от това голямо семейно щастие? Само преди няколко години той говореше публично за любовта си към Ана: „Като млад човек бързо казваш „обичам те“. Но това е голяма дума. От Ана научих какво наистина означава любовта“, каза той по време на представянето на книгата си през 2022 г.

