Снимаш се с Кристиано и Джорджина, но после охраната тича след теб

  • 22 дек 2025 | 16:16
  • 431
  • 1
Че Кристиано Роналдо редовно има охрана до себе си, вече не е тайна. Сега обаче излезе наяве забележителна история за действията на тази охрана. Според диджея и инфлуенсъра Виктор Ферхюлст, охраната прилага строга политика за снимките.

Ферхюлст е известен диджей и инфлуенсър в Белгия. Той е познат и от телевизионното предаване „De Verhulstjes“, където заедно със семейството си участва в риалити шоу. Виктор Ферхюлст е син на Герт Ферхюлст, шеф на Studio 100, водещ и бивше лице на известното дуо Самсон и Герт. Преди да започне работа като диджей в Дубай, Виктор се е срещнал с Роналдо. Те са били в един и същ хотел и така инфлуенсърът и диджей е станал свидетел на нещо забележително около португалеца, както разказва в подкаста „Vik & Gert“.

Тъй като Роналдо и Ферхюлст са били в един и същ хотел, той често е срещал суперзвездата. Въпреки това диджеят не е поискал снимка с португалеца, но други хора са го правили. Именно тогава охраната често се е намесвала. Ако хората са искали да се снимат с Роналдо или съпругата му Джорджина Родригес, дуото им е позволявало. Но охраната е преследвала тези хора, за да ги накара да изтрият снимките. Това е било, за да не разберат други хора чрез снимките в социалните мрежи в кой хотел е отседнал нападателят.

Ферхюлст е бил впечатлен не само от действията на охраната, но и от самия Роналдо. Особено присъствието на португалеца е предизвикало у диджея лек комплекс за малоценност. „Когато той застана до мен в морето, си нави банския. Тогава просто се отдръпнах... защото се чувствах нелепо. Защото тялото му не е нормално, малко футболисти са толкова тренирани.“

Наскоро Роналдо сподели снимка след сауна, която също впечатли много хора с външния му вид.

На четиридесет години Роналдо все още е активен футболист, като играе за Ал-Насър в Саудитска Арабия и се подготвя за участие на Световното първенство през идното лято.

Кристиано Роналдо става акционер в Ал-Насър
