Бензема закупи един от шедьоврите на Пикасо

  • 22 дек 2025 | 22:24
Нападателят на Ал-Итихад Карим Бензема придоби „Портрет на брадат мъж“ - картина от 1964 г. на испанския художник Пабло Пикасо.

„Добре дошъл у дома“, написа нападателят в социалните мрежи и публикува снимка с произведението на изкуството.

RMC Sport отбелязва, че картината е била изложена в началото на годината в галерията на американския търговец на произведения на изкуството Хели Нахмад в Ню Йорк.

През сезон 2025/26 37-годишният Бензема изигра 12 мача за Ал-Итихад, в които отбеляза 11 гола и направи една асистенция.

Снимки: Gettyimages

