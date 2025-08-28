Популярни
Филип Миланов обяви края на атлетическата си кариера

  • 28 авг 2025 | 16:55
  • 722
  • 1

Сребърният медалист в мятането на диск от Световното първенство в Пекин през 2015 г. и от Европейското в Амстердам през 2016 г. Филип Миланов обяви, че слага край на своята атлетическа кариера. 34-годишният състезател с белгийско гражданство и български родители направи това чрез емоционален пост в Инстаграм.

“Беше дълго пътуване, с което много се гордея.

След 15 национални титли на диск и 8 титли на гюле, пътувания, срещи с вдъхновяващи хора и гонене на сантиметри на ринга реших да затворя тази глава от живота си и официално да прекратя кариерата си в хвърлянето на диск.

Беше диво и незабравимо преживяване, изпълнено с възходи и падения и спомени, които ще нося със себе си завинаги. Благодарен съм, че срещнах всички тези невероятни спортисти по пътя си, които всеки ден разширяват границите си в името на този невероятен спорт. Имам пълно уважение към всички вас!

Искам също да благодаря на всички, които ме подкрепиха в преследването на мечтата - баща ми и треньор Емил, моя клуб, моите треньори и семейство, и всички, които бяха до мен.

Хвърлянето на диск наистина се разви много през последните години и съм развълнуван да видя бъдещето му и все още да бъда част от него като треньор. Беше чест да допринеса с моята част и да стана по-силен както чрез победите, така и чрез предизвикателствата.

Благодаря на всички, че бяхте част от моето пътуване”, написа Миланов в Инстаграм.

