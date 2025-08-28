Джесика Фокс разкри, че е претърпяла операция за отстраняване на тумор

Трикратната олимпийска шампионка по кану-каяк в бързи води Джесика Фокс (Австралия) разкри, че е претърпяла операция за отстраняване на тумор от бъбрека, информира агенция ДПА.

В публикация в социалните мрежи, родената във Франция 31-годишна спортистка заяви, че процедурата "е преминала много добре", но добави, че "няма да се състезава във финалните Световни купи през следващите няколко седмици".

"Миналата седмица претърпях операция за отстраняване на тумор от бъбрека ми. Операцията мина много добре и се възстановявам", написа Фокс.

"Изключително съм благодарна на невероятния медицински персонал за грижите и експертизата им - благодаря на д-р Мохан Арианаягам и неговия екип, както и на д-р Стивън Нолан, д-р Парапил, невероятните медицински сестри и физиотерапевти в Норуест, д-р Скот Рийд, моя физиотерапевт Тони и психиатър Крис, както и на нашия австралийски отбор за тяхната подкрепа. И разбира се, моето прекрасно семейство и приятели. Последните няколко седмици бяха истинска вихрушка, но съм добре - само няколко нови белега, малко по-малко бъбрек и много повече издръжливост", продължи Джесика Фокс.

"Чувствам се позитивно настроена, супер благодарна и щастлива, че съм си у дома. Очаквам с нетърпение да си почина през следващите няколко седмици, докато се възстановявам и да се подготвя отново да се върна на водата", допълни спортистката. Тя не каза дали туморът е злокачествен.

Фокс е първата жена в кану-каяка в бързи води, спечелила 3 златни олимпийски медала. Тя има още два бронзови и един сребърен медал в този спорт, което я прави най-успешната състезателка на всички времена - мъж или жена.

Сестра ѝ Ноеми Фокс също има олимпийско злато в този спорт. Майка ѝ Мириам Фокс-Джерусалем спечели олимпийски бронз в кану-каяка за Франция на Игрите в Барселона през 1992 година, където баща ѝ Ричард Фокс се състезава за Великобритания.