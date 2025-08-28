Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Джесика Фокс разкри, че е претърпяла операция за отстраняване на тумор

Джесика Фокс разкри, че е претърпяла операция за отстраняване на тумор

  • 28 авг 2025 | 14:05
  • 310
  • 0
Джесика Фокс разкри, че е претърпяла операция за отстраняване на тумор

Трикратната олимпийска шампионка по кану-каяк в бързи води Джесика Фокс (Австралия) разкри, че е претърпяла операция за отстраняване на тумор от бъбрека, информира агенция ДПА.

В публикация в социалните мрежи, родената във Франция 31-годишна спортистка заяви, че процедурата "е преминала много добре", но добави, че "няма да се състезава във финалните Световни купи през следващите няколко седмици".

"Миналата седмица претърпях операция за отстраняване на тумор от бъбрека ми. Операцията мина много добре и се възстановявам", написа Фокс.

"Изключително съм благодарна на невероятния медицински персонал за грижите и експертизата им - благодаря на д-р Мохан Арианаягам и неговия екип, както и на д-р Стивън Нолан, д-р Парапил, невероятните медицински сестри и физиотерапевти в Норуест, д-р Скот Рийд, моя физиотерапевт Тони и психиатър Крис, както и на нашия австралийски отбор за тяхната подкрепа. И разбира се, моето прекрасно семейство и приятели. Последните няколко седмици бяха истинска вихрушка, но съм добре - само няколко нови белега, малко по-малко бъбрек и много повече издръжливост", продължи Джесика Фокс.

"Чувствам се позитивно настроена, супер благодарна и щастлива, че съм си у дома. Очаквам с нетърпение да си почина през следващите няколко седмици, докато се възстановявам и да се подготвя отново да се върна на водата", допълни спортистката. Тя не каза дали туморът е злокачествен.

Фокс е първата жена в кану-каяка в бързи води, спечелила 3 златни олимпийски медала. Тя има още два бронзови и един сребърен медал в този спорт, което я прави най-успешната състезателка на всички времена - мъж или жена.

Сестра ѝ Ноеми Фокс също има олимпийско злато в този спорт. Майка ѝ Мириам Фокс-Джерусалем спечели олимпийски бронз в кану-каяка за Франция на Игрите в Барселона през 1992 година, където баща ѝ Ричард Фокс се състезава за Великобритания.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Enhanced Games завеждат иск за $800 милиона срещу спортни организации

Enhanced Games завеждат иск за $800 милиона срещу спортни организации

  • 27 авг 2025 | 20:43
  • 2071
  • 0
Уникална! Ая Касабова спечели трета световна титла по кайтсърфинг само на 14 години

Уникална! Ая Касабова спечели трета световна титла по кайтсърфинг само на 14 години

  • 26 авг 2025 | 19:14
  • 6349
  • 14
Българин спечели световна титла в плуването за РЮА

Българин спечели световна титла в плуването за РЮА

  • 26 авг 2025 | 11:18
  • 5893
  • 3
Бронз за България на Европейското по водна топка до 18 години

Бронз за България на Европейското по водна топка до 18 години

  • 24 авг 2025 | 16:03
  • 1374
  • 0
Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав без неопрен и помощни средства

Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав без неопрен и помощни средства

  • 24 авг 2025 | 15:26
  • 1306
  • 3
Около 100 деца се включиха в благотворителен турнир по плуване в Русе

Около 100 деца се включиха в благотворителен турнир по плуване в Русе

  • 24 авг 2025 | 14:53
  • 574
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 34332
  • 95
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 20146
  • 31
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 17752
  • 124
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 6503
  • 3
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 8620
  • 21
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 12075
  • 11