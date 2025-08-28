Танцовата ни двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев с международен дебют

Популярни
  28 авг 2025
С танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев започва участието на България във втория турнир от сериите Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки, който ще се проведе от днес до събота в Анкара (Турция).

Двамата ще направят дебют на международния лед. Димитрова и Рябцев започнаха съвместна работа през юли 2024 година в Русия под ръководството на Наталия Линичук. Тя е 19 години, а Алексей Рябцев на 18, а двамата са състезатели клуб по фигурно пързаляне Елит.

В Анкара танцовите двойки играят ритмичен танц в петък (29 август) от 10:30 часа, като родните представители са със стартов номер 3 от 17 дуета. Волната програма е в събота (30 август) от 14:30 часа. При девойките, юношите и спортните двойки България няма участие в Турция. Състезанието ще се излъчва в ютюб канала на Международния кънки съюз.

