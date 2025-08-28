Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. БФЛА ще премира завършилите в топ 12 на Световното в Токио

БФЛА ще премира завършилите в топ 12 на Световното в Токио

  • 28 авг 2025 | 10:30
  • 228
  • 0
БФЛА ще премира завършилите в топ 12 на Световното в Токио

Избраният за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов обяви официално премиите, които ще бъдат осигурени за българските състезатели, които се класират в топ 12 на световното първенство по лека атлетика, което ще се състои в Токио от 13 до 21 септември.

Това означава, че бонуси ще вземат националите, които успеят да преодолеят квалификациите в своите дисциплини, тъй като по традиция във финалите участват най-добрите 12 от пресявките.  Квоти за шампионата в японската столица имат европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков (скок дължина), участникът на три Олимпиади Тихомир Иванов (скок височина), световната шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022 Пламена Миткова (скок дължина) и европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Габриела Петрова (троен скок).   Бонусът за титла ще бъде 20 хиляди лева, за сребърно отличие - 15 хиляди лева, а за бронз - 12 хиляди лева.

Премиите ще бъдат равностойни за атлет и треньор и разпределени, както следва: 
1-во място – 20 000 лв. 
2-ро място – 15 000 лв. 
3-то място – 12 000 лв.
 4-то място – 9 000 лв.
 5-то място – 8 000 лв. 
6-то място – 7 000 лв. 
7-мо място – 6 000 лв. 
8-мо място – 5 000 лв.
 9-то място – 4 000 лв. 
10-то място – 3 000 лв. 
11-то място – 2 000 лв. 
12-то място – 1 000 лв.  "

Финансовото стимулиране ще бъде устойчива и дългосрочна политика на нашето ръководството. Премии ще се осигуряват за всички световни и европейски първенства, както и за олимпийски игри, във всички възрастови групи. Средствата ще бъдат обезпечени чрез стратегически партньорства и подкрепа от спонсори.  

След официалното ми вписване като председател на БФЛА ще инициирам изготвянето на план за премиите за целия олимпийски цикъл до 2028 г. – с цел да бъде осигурена предвидимост, прозрачност и мотивация за постигане на високи спортни резултати.  Българската федерация по лека атлетика ще продължи да работи последователно за развитието на спорта в страната, с фокус върху професионалната подкрепа за българските атлети и тяхното развитие", коментира Павлов.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Митън се възхити от феновете на Диамантената лига в Цюрих

Митън се възхити от феновете на Диамантената лига в Цюрих

  • 27 авг 2025 | 23:46
  • 1513
  • 0
Ехамер: На Световното ще участвам в скока на дължина и в десетобоя

Ехамер: На Световното ще участвам в скока на дължина и в десетобоя

  • 27 авг 2025 | 23:10
  • 2496
  • 0
Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

  • 27 авг 2025 | 22:21
  • 1214
  • 0
Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

  • 27 авг 2025 | 21:45
  • 4777
  • 0
Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

  • 27 авг 2025 | 21:11
  • 1904
  • 0
Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

  • 27 авг 2025 | 20:38
  • 1764
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 16388
  • 44
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 10301
  • 19
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 13342
  • 102
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 4092
  • 2
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 6108
  • 12
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 7004
  • 8