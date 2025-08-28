"Червените" търсят нов отбор на Турицов

Спортно-техническото ръководството на ЦСКА работи усилено върху преотстъпването на още един или двама футболисти, като това ще се случи до седмица, пише "Тема Спорт". До момента "червените" пратиха под наем само Матиас Фаетон, който подписа с швейцарския Цюрих до края на сезона.

Търси се нов отбор на Иван Турицов, който не попада в плановете на старши треньора Душан Керкез. Идеята е, ако не пожелае да разтрогне, бившият национал да бъде преотстъпен. Под наем се очаква да бъдат дадени някои от младите български футболисти, които не играят в първия отбор, но предпочитат да продължат в елитната група у нас, отколкото да се изявяват в дублиращия състав на ЦСКА във Втора лига.