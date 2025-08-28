Популярни
  2. ЦСКА
  3. "Армията" грейна в червено

"Армията" грейна в червено

  • 28 авг 2025 | 09:07
  • 2833
  • 41

От ЦСКА съобщиха, че вчера е бил направен първият тест на осветлението на фасадата на стадион "Българска армия". Реконструкцията на спортното съоръжение продължава, като към този момент сектор В е най-близо до финалния си вид. "Червените" информират още, че дейностите по секторите Г и Б също напредват с бързи темпове, а в сектор А се извършва излизането на плочата на предпоследното ниво.

Ето какво написаха от клуба:

"Популярният рефрен на Сектор Г: „Червени сме, горди сме“!, е повече от актуален – в късните часове на вчерашния ден бе реализиран първият тест на осветлението на фасадата на реконструирания ни дом „Българска армия“. Първите части от облицовката на Сектор В на легендарния стадион грейнаха в червено, а скоро туптящото футболно сърце в Борисовата градина ще озарява с алено отражение в пълния си блясък.

Готово! "Чашата" на "Армията" вече е затворена
Готово! "Чашата" на "Армията" вече е затворена

Стълбовете, снабдени с прожектори с RGBW осветление от последно поколение, са разположени по протежение на фасадната конструкция при Сектор В, като осветяват слънцезащитните панели, разположени под различен ъгъл и наклон. Хоризонталните ламели, поставени на вертикални шини, покриващи външната част на новия дом на ЦСКА, ще са общо около 11 хил. броя с обща дължина от над 28 хил. линейни метра, като всеки от тях е дълъг 2,44 метра.

По време на тестовите изпитания на осветлението всеки елемент от фасадата, а също така насочването и насищането на светлината от прожекторите, ще бъдат внимателно прецезирани, за да се постигне оптимален и равномерен визуален ефект. Дори в настоящия си първоначален вид обаче осветлението е изключително въздействащо.

В завършен вид фасадното осветление ще бъде управлявано от централизирана система заедно с осветлението на терена и това на трибуните, което ще позволи синхронизираната им употреба за постигането на различни ефекти в зависимост от конкретните нужди на съоръжението.

Паралелно с това напредват дейностите по оформяне на цялостната конструкция на стадион „Българска армия“ в съответствие с одобрения проект и заложените срокове. Сектор В е най-близо до финалния си вид, като освен с фасадата, трибуната вече е оборудвана напълно и с козирка, която в предния си край ще се покрие с прозрачен поликарбонат, позволяващ допълнителна осветеност на футболния терен. Върху трибунните панели вече се поставя и специално хидроизолационно покритие, след което ще бъде възможно и монтирането на седалките.

Дейностите по Сектори Г и Б също напредват с бързи темпове, а в централния Сектор А се извършва изливането на плочата на предпоследното ниво".

