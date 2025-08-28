ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА е много близо до това да се подсили на една от най-проблемните си позиции. "Червените" са постигнали споразумение с Нюелс Олд Бойс за трансфера на левия краен защитник Анхело Мартино, пишат в Аржентина. Според информацията, "армейците" ще платят около 400 000 долара за правата на бранителя, чийто договор с настоящия му клуб изтича в края на 2025 г.

Очаква се този уикенд Мартино да пристигне в България и да подпише за три години. Добрата новина за Душан Керкез е, че 27-годишният футболист има и италиански паспорт, което означава, че няма да заема квота извън Европейския съюз.

Дотук през сезона играчът е взел участие в 13 мача за Нюелс Олд Бойс, в които е направил 2 асистенции. За него клубът от Росарио плати на Талерес 1,4 млн. евро преди две години.

На тази позиция ЦСКА разполага с неубедителния Сейни Санянг и Мика Пинто, който обаче беше отстранен от първия тим и най-вероятно съвсем скоро ще се раздели с "червените".

