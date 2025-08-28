Евертън си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп" след успех над тим от Лига 1

Евертън постигна успех с 2:0 над гостуващия Мансфийлд и си осигури място в следващата фаза на “Карабо къп”. Точни за момчетата на Дейвид Мойс бяха Карлос Алкарас (51’) и резервата Бето (90’), като и двата гола паднаха след почивката. “Карамелите” излязоха с доста променен състав, но напълно надиграха по-ниско разрядния си противник.

Домакините направиха няколко пропуска преди почивката, но не успяха да вземат преднина. Това се случи веднага след подновяването на играта, когато Хари Армстронг намери Чарли Алкарас, а той от над 20 метра намери мрежата. Домакините продължиха да доминират почти изцяло и в крайна сметка точка на спора сложи Бето в последната минута на редовното време, когато засече центриране от фланга. По този начин Евертън си осигури място в следващата фаза на турнира, където ще трябва да гостува на Уулвърхамптън.

Снимки: Gettyimages