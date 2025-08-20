Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Брюж
  3. Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"

Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"

  • 20 авг 2025 | 00:07
  • 319
  • 1
Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"

Брюж поднесе малка сензация в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига, побеждавайки с 3:1 Рейнджърс в първия мач между двата тима на "Айброкс". Бързи три гола дадоха комфортна преднина на белгийците след точни удари на Ромео Вермант (3'), Йорне Спилеерс (7') и Брендон Мехеле (20'). За домакините се разписа Данило (49'). След този успех обаче Брюж е сериозен фаворит преди реванша.

Срещата започна ужасяващо за домакините. В 3-ата минута груба грешка в отбраната позволи на Ромео Вермант да се измъкне и технично да прехвърли вратаря за 0:1.

В 7-ата минута резултатът бе удвоен. При едно центриране от корнер Йорне Спилеерс засече топката от воле във вратата за 0:2.

В 20-ата минута падна и трети гол в полза на Брюж. Брендон Мехеле овладя топката пред наказателното поле и с диагонален удар я прати в далечния ъгъл за 0:3.

Рейнджърс успя да върне един гол в началото на втората част. Джейдън Мегома проби отляво и центрира остро пред вратата, където Данило се промъкна и успя да отбележи за 1:3.

Шотландците можеха да направят загубата си още по-почетна и да върнат интригата за реванша, но втори техен гол бе отменен заради нарушение срещу вратаря на съперника Симон Миньоле, който вече бе хванал топката, когато тя бе изритана във вратата от Джейди Гасама.

В крайна сметка Брюж се поздрави с успеха и постигна отличен турнирен резултат, като гледа с оптимизъм към реванша на свой терен. Рейнджърс пък е поставен до стената и ще трябва да търси обрат след седмица в Белгия, ако иска да продължи участието си в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 21990
  • 26
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 5771
  • 0
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 2815
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 7226
  • 3
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 7297
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 8698
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 10018
  • 449
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 10079
  • 20
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 71679
  • 588
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 21990
  • 26
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 23032
  • 20
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 12908
  • 0