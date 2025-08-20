Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"

Брюж поднесе малка сензация в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига, побеждавайки с 3:1 Рейнджърс в първия мач между двата тима на "Айброкс". Бързи три гола дадоха комфортна преднина на белгийците след точни удари на Ромео Вермант (3'), Йорне Спилеерс (7') и Брендон Мехеле (20'). За домакините се разписа Данило (49'). След този успех обаче Брюж е сериозен фаворит преди реванша.

Срещата започна ужасяващо за домакините. В 3-ата минута груба грешка в отбраната позволи на Ромео Вермант да се измъкне и технично да прехвърли вратаря за 0:1.

В 7-ата минута резултатът бе удвоен. При едно центриране от корнер Йорне Спилеерс засече топката от воле във вратата за 0:2.

В 20-ата минута падна и трети гол в полза на Брюж. Брендон Мехеле овладя топката пред наказателното поле и с диагонален удар я прати в далечния ъгъл за 0:3.

Рейнджърс успя да върне един гол в началото на втората част. Джейдън Мегома проби отляво и центрира остро пред вратата, където Данило се промъкна и успя да отбележи за 1:3.

Шотландците можеха да направят загубата си още по-почетна и да върнат интригата за реванша, но втори техен гол бе отменен заради нарушение срещу вратаря на съперника Симон Миньоле, който вече бе хванал топката, когато тя бе изритана във вратата от Джейди Гасама.

В крайна сметка Брюж се поздрави с успеха и постигна отличен турнирен резултат, като гледа с оптимизъм към реванша на свой терен. Рейнджърс пък е поставен до стената и ще трябва да търси обрат след седмица в Белгия, ако иска да продължи участието си в турнира.

