Великобритания със силен отбор за Световното в Токио

Отборът на Великобритания и Северна Ирландия за Световното първенство по лека атлетика, което започва на 13 септември в Токио, беше обявен. Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън ще се опита да повтори постиженията си от Париж в японската столица, докато Джош Кър и легендата на леката атлетика Катарина Джонсън-Томпсън получиха “уайлдкард” за участие.

Отборът на Великобритания и Северна Ирландия беше обявен във вторник и в него има много претенденти за медали.

Никой друг не е по-добър от олимпийската шампионка на 800 метра Ходжкинсън. 23-годишната състезателка не се появяваше често, откакто постигна слава в Париж след контузия на подколянното сухожилие, но по-рано този месец се завърна в забележителна форма.

Ходжкинсън постигна впечатляващото време от 1:54.74 на Диамантената лига в Силезия, най-бързото време, регистрирано на 800 метра за жени след олимпийския ѝ триумф - и второто ѝ най-бързо време, регистрирано някога. След това британката се бори с лошите условия в Лозана, за да запише още една победа, като завърши с около секунда по-бавно четири дни по-късно.

Към нея на 800 метра ще се присъедини тренировъчната ѝ партньорка Джорджия Хънтър Бел, която избра по-краткото бягане, вместо 1500 метра, на което спечели олимпийския бронз в Париж. Джема Рийки също ще се състезава на 800 метра.

