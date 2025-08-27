България се “срина” в световната ранглиста

Женският национален отбор по волейбол на България допусна трета поредна загуба на Световното първенство в Тайланд.

България допусна срамна загуба и от Испания с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) в последния си двубой на Мондиал 2025 .

Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Воденият от Антонина Зетова състав завърши с три поредни загуби на четвъртото място в Група Е.

България записа най-слабото си класиране на световно първенство

Испанките са на трета позиция след първата си победа в шампионата.

Микаела Стоянова: Надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице

В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.

Габриеле Антола: Трябва много неща да променим и подобрим

Днешната загуба на България от Испания с 1:3 се отрази много лошо на класирането на националния ни отбор в световната ранглиста.

Националките загубиха 12.06 точки и от 20-а позиция се смъкнаха на 25-ото място със 144.25 точки.

Испания спечели 12.06 точки и се изкачи с една позиция и вече е на 30- място с актив от 130.15 точки.