България се “срина” в световната ранглиста

  • 27 авг 2025 | 19:05
  • 577
  • 0

Женският национален отбор по волейбол на България допусна трета поредна загуба на Световното първенство в Тайланд.

България допусна срамна загуба и от Испания с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) в последния си двубой на Мондиал 2025 .

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Воденият от Антонина Зетова състав завърши с три поредни загуби на четвъртото място в Група Е.

Испанките са на трета позиция след първата си победа в шампионата.

В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.

Днешната загуба на България от Испания с 1:3 се отрази много лошо на класирането на националния ни отбор в световната ранглиста.

Националките загубиха 12.06 точки и от 20-а позиция се смъкнаха на 25-ото място със 144.25 точки.

Испания спечели 12.06 точки и се изкачи с една позиция и вече е на 30- място с актив от 130.15 точки.

