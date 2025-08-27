Дария Касабова и Борис Симеонова са крайните победители в “А1 атлетика за младежи”

Борис Симеонов и Дария Касабова са победители в генералното класиране за 2025-а на веригата “А1 атлетика за младежи”. Финалното състезание се проведе днес на стадион “Орчо войвода“ в Панагюрище. Точките от финалното състезание се удвояваха и така то се превръща в най-важният старт за годината, като най-добрите четири класирания от седемте състезания през годината се събират.

Велизар Виришапков (СКЛА Хисаря) се класира на първо място в Панагюрище с балансирани постижение в трибоя – 8.3 на 60 м, 4.58 на скок дължина и 2:28.4 на 800 м. Това му донесе 185 точки (370 удвоени). Борис Симеонов (КЛАСА – София) се класира на второ място в Панагюрище, като не можа да реализира потенциала си на скок дължина с 4.15 и събра 178 (356) точки. На 60 м Борис показа 8.3, а на 800 м бе първи с 2:25.4.

Трети е варненецът Христо Христов (Тангра-Варна) със 171 (342), като неговите резултати в отделните дисциплини бяха – 8.6-4.57-2:32.5.

В генералното класиране Симеонов изпревари Виришапков с 999 срещу 967 точки, а трети бе Христов с 962 точки.

При момичетата Дария Касабова (Атлетик – София), която участва за трета поредна година във веригата, спечели в Панагюрище и в генералното класиране. Касабова започна с 8.4 на 60 м, като отстъпи само на Добринка Николова (Средногорски атлет – Пирдоп) – 8.3. В скока на дължина Николова също бе по-силна с 4.68 срещу 4.70, но Касабова показа изключително постижение на 600 м с 1:42.6 срещу 1:45.8 на съперничката си. Така двете завършиха наблизо с 216 (432) за Дария срещу 212 (224) на Добринка.

Победителката в миналогодишната верига Ивона Йорданова (Олимпия – Враца) зае третото място само на точка зад Николова с 211 (422). Йорданова показа чудесен резултат в скока на дължина с 4.81, силно постижение на 600 м – 1:43.6 и 8.6 на 60 м.

В генералното класиране Дария Касабова е първа с 1147 точки пред Ивона Йорданова – 1127. Никол Асенова (Локомотив София – Никола Карапетров) – 1069 точки. Добринка Николова остана извън челната тройка с 1062, но на престижното четвърто място.

Победителите, медалистите и всички деца в Панагюрище получиха подаръци, а първите трима и специални награди, които бяха връчени от Милка Михайлова, чийто клуб имаше най-много състезатели във веригата през 2025-а и Антон Бонов от Българска федерация лека атлетика.

Снимки: списание “Атлетика”