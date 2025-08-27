Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Верo с феноменално бягане на 800 метра на швейцарския шампионат

Верo с феноменално бягане на 800 метра на швейцарския шампионат

  • 27 авг 2025 | 17:08
  • 339
  • 0
Верo с феноменално бягане на 800 метра на швейцарския шампионат

Европейската шампионка до 20 и 23 години Одри Верo постигна феноменален резултат от 1:56.29, за да спечели титлата на 800 метра на първенството на Швейцария.

Водейки от старта до финала, Верo премина през 400 метра за 56.64 и през 600 метра за 1:26.61, като подобри с почти цяла секунда предишния си швейцарски рекорд от 1:57.25, поставен по-рано този сезон в Бидгошч.

С по-малко от три седмици до Световното първенство по лека атлетика в Токио 21-годишната състезателка се изкачи на второ място в световната ранглиста за 2025 г. след Кийли Ходжкинсън, която има резултати от 1:54.74 и 1:55.69 през сезона.

Възползвайки се от неофициалното пейсмейкърство на Верo, Лоре Хофман и Вероника Ванкардо завършиха на второ и трето място с лични рекорди от съответно 1:58.29 и 1:59.10.

Европейската шампионка в зала и на открито Анджелика Мозер също се отличи, като спечели овчарския скок с резултат от 4.80 м, преди да направи три опита за нов национален рекорд на 4.89 м.

След като записа 13.16 в сериите, Джейсън Джоузеф спечели титлата на 110 метра с препятствия с време 13.27, изпреварвайки Симон Ехамер с 13.59. Ехамер спечели и титлата в скока на дължина с 8.05 м, докато се подготвя за десетобоя в Токио.

Сред другите акценти бяха победата на Саломе Кора на 100 метра при жените с 11.10 и завръщането към добрата форма на Лионел Шпиц с победа на 400 метра при мъжете с 45.24.

Най-добър резултат за сезона за Скшишовска на полския шампионат

Пиа Скжижовска постигна най-добър резултат за сезона от 12.59, за да спечели титлата на 100 метра с препятствия на полското първенство в Бидгошч, побеждавайки наскоро коронованата европейска шампионка до 23 години Алиция Шелска, която завърши с 12.93.

Полските легенди в хвърлянето на чук Павел Файдек и Анита Влодарчик добавиха по още една национална титла към колекциите си, печелейки съответно със 79.07 м и 70.66 м.

Европейската шампионка на 400 метра и бронзова олимпийска медалистка Наталия Буковиецка се пусна на по-къса дистанция и спечели титлата на 200 метра с 23.20, оставяйки пътя свободен за европейската шампионка от 2018 г. Жустина Свиети-Ерсетич да спечели на 400 метра с 52.67.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

  • 27 авг 2025 | 14:27
  • 549
  • 0
В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

  • 27 авг 2025 | 02:50
  • 1630
  • 0
Само четирима българи на Световното по лека атлетика

Само четирима българи на Световното по лека атлетика

  • 26 авг 2025 | 10:41
  • 2126
  • 4
Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

  • 25 авг 2025 | 15:18
  • 1897
  • 0
Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

  • 23 авг 2025 | 01:00
  • 3894
  • 0
Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

  • 22 авг 2025 | 13:38
  • 4953
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 20822
  • 75
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 25384
  • 12
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 18:20
  • 5261
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 18:30
  • 5727
  • 0
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 55984
  • 65
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 3781
  • 2