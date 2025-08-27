Верo с феноменално бягане на 800 метра на швейцарския шампионат

Европейската шампионка до 20 и 23 години Одри Верo постигна феноменален резултат от 1:56.29, за да спечели титлата на 800 метра на първенството на Швейцария.

Водейки от старта до финала, Верo премина през 400 метра за 56.64 и през 600 метра за 1:26.61, като подобри с почти цяла секунда предишния си швейцарски рекорд от 1:57.25, поставен по-рано този сезон в Бидгошч.

С по-малко от три седмици до Световното първенство по лека атлетика в Токио 21-годишната състезателка се изкачи на второ място в световната ранглиста за 2025 г. след Кийли Ходжкинсън, която има резултати от 1:54.74 и 1:55.69 през сезона.

Възползвайки се от неофициалното пейсмейкърство на Верo, Лоре Хофман и Вероника Ванкардо завършиха на второ и трето място с лични рекорди от съответно 1:58.29 и 1:59.10.

Европейската шампионка в зала и на открито Анджелика Мозер също се отличи, като спечели овчарския скок с резултат от 4.80 м, преди да направи три опита за нов национален рекорд на 4.89 м.

След като записа 13.16 в сериите, Джейсън Джоузеф спечели титлата на 110 метра с препятствия с време 13.27, изпреварвайки Симон Ехамер с 13.59. Ехамер спечели и титлата в скока на дължина с 8.05 м, докато се подготвя за десетобоя в Токио.

Сред другите акценти бяха победата на Саломе Кора на 100 метра при жените с 11.10 и завръщането към добрата форма на Лионел Шпиц с победа на 400 метра при мъжете с 45.24.

Най-добър резултат за сезона за Скшишовска на полския шампионат

Пиа Скжижовска постигна най-добър резултат за сезона от 12.59, за да спечели титлата на 100 метра с препятствия на полското първенство в Бидгошч, побеждавайки наскоро коронованата европейска шампионка до 23 години Алиция Шелска, която завърши с 12.93.

Полските легенди в хвърлянето на чук Павел Файдек и Анита Влодарчик добавиха по още една национална титла към колекциите си, печелейки съответно със 79.07 м и 70.66 м.

Европейската шампионка на 400 метра и бронзова олимпийска медалистка Наталия Буковиецка се пусна на по-къса дистанция и спечели титлата на 200 метра с 23.20, оставяйки пътя свободен за европейската шампионка от 2018 г. Жустина Свиети-Ерсетич да спечели на 400 метра с 52.67.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages