Атанас Кабов с ултиматум към клуба си в Турция, подаде жалба във ФИФА

  • 27 авг 2025 | 12:17
  • 234
  • 0
Бившият младежки национал на България Атанас Кабов е подал жалба във ФИФА срещу Сакарияспор заради неполучени възнаграждения, съобщава местното издание "Сьоз Сакаря". 26-годишният футболист иска да му бъдат изплатени дължими от миналия сезон 35 000 евро. Ако от ръководството на "зелено-черните" не преведат сумата в следващите два дни, то крилото може да прекрати договора си по вина на клуба.

Българинът премина в Сакарияспор през февруари с трансфер за 100 000 евро от Хебър (Пазарджик) и през втория дял от предишната кампания записа 10 мача. Той има договор до лятото на 2027 година, но повече не влиза в плановете на треньорския щаб, като в първите три кръга от първенството турската Първа лига записа само 9 игрови минути като резерва, а в последните два мача дори беше оставън извън групата.   

От клубната управа се надяват да постигнат споразумение с Кабов за раздяла по взаимно съгласие, тъй като в противен случай, ако българинът прекрати контракта си по вина на Сакарияспор, то турците ще трябва да изплатят всичките оставащи по договор възнаграждения на футболиста в размер на 320 хиляди евро.

Кабов, който е юноша на Левски, в кариерата си е играл още за Ботев (Враца), Царско село, Вихрен, Витоша (Бистрица), Славия и Септември.

