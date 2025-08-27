Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

  • 27 авг 2025 | 02:50
  • 83
  • 0
В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

Тридесет и третият турнир по лека атлетика „Борис Мулешков“ се състоя тази вечер на стадион „Орчо войвода“ в Панагюрище. Проявата беше организирана със съдействието на общината, КЛА „Оборище“, Българската федерация лека атлетика и местната Комисия за борба срещу противообществените прояви – Панагюрище.

Събитието беше открито от кмета Желязко Гагов, който даде и първия масов старт за деца.

„За мен е чест и радост да бъда на едно традиционно спортно събитие. Радвам се, че възстановихме традицията на турнира, защото именно на този стадион и на спортните площадки на общината са се изграждали през годините много шампиони“, каза Гагов.

Общият награден фонд от 3000 лева беше осигурен от МКБПП – Панагюрище и Емануил Раленеков и разпределен във възрастовите категории – момичета и момчета до 16 години, юноши и девойки до 18 и 20 години, както и мъже и жени. Допълнителни премии предоставиха бивши възпитаници на Борис Мулешков.

Победители в отделните възрастови групи станаха:

момичета до 16 г. – Валена Георгиева („Милка Михайлова“ – Перник), Никол Минчева („Берое“ – Стара Загора), Кристияна Михайлова („Хисаря“);

момчета до 16 г. – Йоан Радев („Атлетик“ – Хасково), Данаил Чотов („Тийм Клявков“), Петър Маринов („Хермес 888“ – Пазарджик);

девойки до 18 г. – Йоана Йорданова („Милка Михайлова“ – Перник), Силвена Великова („Нови пазар“), Сияна Яламова („Етър Атлетик“ – Велико Търново);

юноши до 18 г. – Цветомир Митев („Хермес 888“ – Пазарджик), Божидар Пантев („Тийм Клявков“), Димитър Георгиев („Юнивърсъл“ – София);

девойки до 20 г. – Ивана Бонова („Юнивърсъл“ – София), Весела Панчева („Левски 2016“ – София), Дарина Христова („Нови пазар“);

юноши до 20 г. – Ангел Райков („Европул“), Момчил Поптолев („Юнивърсъл“ – София), Христо Арбалиев („Локомотив“ – Пловдив);

жени – Лиляна Георгиева („Актив 2013“ – Пловдив), Надежда Ангелова („Младост 2012“ – Благоевград), Деница Попова-Иванова („Оборище“ – Панагюрище);

мъже – Алекс Василев („Хермес 2022“ – Благоевград), Димитър Петков („Хермес 2022“ – Благоевград).

Сред официалните гости беше и Християн Касабов, който преди дни донесе второ отличие за България на 110 метра с препятствия в последния ден на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Турнирът е част от атлетическата седмица в Панагюрище, включваща спортен лагер с над 300 деца от цялата страна – „Атлетическа академия за деца“ (25–29 август), както и финала на веригата „А1 атлетика за младежи“ на 27 август.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Само четирима българи на Световното по лека атлетика

Само четирима българи на Световното по лека атлетика

  • 26 авг 2025 | 10:41
  • 1510
  • 3
Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

  • 25 авг 2025 | 15:18
  • 1832
  • 0
Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

  • 23 авг 2025 | 01:00
  • 3861
  • 0
Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

  • 22 авг 2025 | 13:38
  • 4909
  • 3
Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

  • 21 авг 2025 | 16:49
  • 754
  • 0
Чебет и Чепкируй повеждат звездната селекция на Кения за маратона в Ню Йорк

Чебет и Чепкируй повеждат звездната селекция на Кения за маратона в Ню Йорк

  • 21 авг 2025 | 15:18
  • 878
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 20655
  • 152
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 26344
  • 26
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 29009
  • 110
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 32315
  • 81
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 16897
  • 11
Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 14385
  • 21