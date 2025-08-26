Ново попълнение в треньорски щаб на Миньор (Перник)

Популярни
  • 26 авг 2025 | 21:06
  • 791
  • 0
Волейболен клуб „Миньор“ Перник обявяви, че към треньорския екип на женския представителен отбор за сезон 2025/2026 в професионалната Demax+ лига се присъединява Александър Стоянов!

Волейболен клуб „Миньор“ Перник с гордост обявява, че към треньорския екип на женския представителен отбор за сезон 2025/2026 в професионалната Demax+ лига се присъединява Александър Стоянов! Стоянов е добре познато име в нашия клуб –за втора поредна година ще е треньор на подрастващите формации, с които постигна редица успехи и изгради ново поколение миньорци. Част е и от щаба на националния отбор по волейбол – жени, където трупа ценен опит на най-високо ниво.С неговата енергия, професионализъм и отдаденост вярваме, че женският тим на Миньор ще направи още една крачка напред в развитието си и ще защитава достойно името на Перник в елита! Добре дошъл в щаба, Александър Стоянов!

