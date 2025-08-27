Лийдс и Груев приключиха рано с "Карабао Къп"

Отборът на Лийдс приключи твърде рано участието си в турнира "Карабао Къп". Илия Груев и компания отпаднаха още във втория кръг от Шефилд Уензди, след загуба с дузпи. В редовното време мачът завърши 1:1. Българският национал бе титуляр за йоркширци, но бе заменен в 71-вата минута от Антон Шах.
Шефилд пръв поведе в резултата в 63-тата минута, когато удар от малък ъгъл на Джамал Лоу затрудни вратаря Карл Дарлоу, който не се намеси добре и изпусна топката зад голлинията си за 1:0.
Лийдс все пак успя да реагира и да изравни резултата в 81-вата минута. Уилфред Ньонто изведе Джейдън Богъл в близост до вратата, а той не сгреши за 1:1.
Така победителят трябваше да бъде определен директно след изпълнение на дузпи. Там домакините отбелязаха и всичките си три дузпи, докато нито един играч на Лийдс не успя да порази вратата, като грешниците от бялата точка бяха Джоел Пиру, Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф.
Така Шефилд Уензди зарадва феновете си и ще играе в третия кръг на надпреварата, докато Лийдс приключва безславно участието си в турнира.
Снимки: Gettyimages