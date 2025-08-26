Игор Тиаго герой за Брентфорд за "Карабао Къп"

Популярни
  • 26 авг 2025 | 23:44
  • 530
  • 0
Брентфорд се класира за третия кръг на "Карабао Къп", побеждавайки с 2:0 Борнемут в сблъсъка между двата тима от втория кръг на надпреварата. Единият от героите за успеха на гостите бе бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който отбеляза второто попадение в мача в 65-ата минута. Преди това резултатът бе открил Фабио Карвальо в 34-тата минута.

Брентфорд успя да поведе в мача в 34-тата минута. Тогава топката бе центрирана пред наказателното поле, където Кростофер Айер я свали с глава към Фабио Карвальо, който хладнокръвно я прати в мрежата за 0:1.

В 65-ата минута дойде моментът на Игор Тиаго. "Пчеличките" организираха контраатака, Карвальо подаде към Франк Ониека, който не успя да спре топката, но пък тя стигна до Тиаго, който я прати във вратата за 0:2.

Снимки: Gettyimages

